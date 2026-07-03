Сборная Англии будет пить виагру перед матчем с Мексикой

Игроки сборной Англии смогут принять виагру перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Мексики.

Встреча состоится на стадионе, расположенном на высоте 2240 метров над уровнем моря. В условиях разреженного воздуха препарат способствует расширению сосудов в легких, благодаря чему улучшается насыщение крови кислородом и повышается выносливость.

Всемирное антидопинговое агентство не стало включать виагру в перечень запрещенных веществ.

Матч между Мексикой и Англией запланирован на 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Томас Тухель, главный тренер англичан, принял решение готовить команду к игре на базе в Канзас-Сити (США). Специалист объяснил это опасениями по поводу возможного шпионажа и давления со стороны мексиканских болельщиков.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Турнир принимают США, Мексика и Канада. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, одолевшая Францию в финале 2022 года.

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