Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Англии будет пить виагру перед матчем с Мексикой

Вчера, 20:39
6

Игроки сборной Англии смогут принять виагру перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Мексики.

Встреча состоится на стадионе, расположенном на высоте 2240 метров над уровнем моря. В условиях разреженного воздуха препарат способствует расширению сосудов в легких, благодаря чему улучшается насыщение крови кислородом и повышается выносливость.

Всемирное антидопинговое агентство не стало включать виагру в перечень запрещенных веществ.

  • Матч между Мексикой и Англией запланирован на 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.
  • Томас Тухель, главный тренер англичан, принял решение готовить команду к игре на базе в Канзас-Сити (США). Специалист объяснил это опасениями по поводу возможного шпионажа и давления со стороны мексиканских болельщиков.
  • Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Турнир принимают США, Мексика и Канада. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, одолевшая Францию в финале 2022 года.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026 68
Известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026 10
Источник: talkSPORT
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Англия Мексика
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1783101944
А потом в раздевалке начнется...выходит рукака и асмунка лёгкие кислородом насыщали..ну ну..извращуги бразилбургские
Ответить
рылы
1783104240
судя по неадекватной реакции здешнего бумбрашки-pida'рашки, он и сам на просроченной виагре сидит, найденной случайно в бачке. правда, не совсем понятно, для чего ему она, раз он ходит в стрингах.
Ответить
bratskij
1783105037
Очко вазелином себе намажьте, потому что мексиканцы драть будут вас ублюдков по черному.
Ответить
DMитрий
1783114600
Ну что можно посоветовать теперь игрокам сборной Мексики... Стараться меньше вступать в плотные единоборства, особенно в штрафной на стандартах, когда много игроков толпятся. Так случайно и в гэнг бэнге можно поучаствовать. При падении не позволять английскому игроку оказаться сверху. Во всех единоборствах поднимать руки вверх, показывая, что в спину не толкал и ничего не трогал.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Григорян спрогнозировал финалистов ЧМ-2026
12:00
1
Ибрагимович заявил об «ограблении» в 1/16 финала ЧМ-2026
11:51
1
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
11:43
2
Месси обновил еще один рекорд чемпионата мира
11:30
1
Реакция Хабиба на трудную победу Аргентины над Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
10:55
6
ВидеоМесси давал интервью с шишкой на лбу после победы над Кабо-Верде
10:36
5
Только одна сборная из занявших 3-е место в группах вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
10:27
1
40-летний Модрич может изменить решение по будущему после вылета с ЧМ-2026
10:17
1
Раскрыт размер компенсации Нагельсману за увольнение из сборной Германии
09:59
3
Все новости
Все новости
Сменился самый популярный вратарь в мире
12:26
У вратаря Возиньи больше обводок в плей-офф ЧМ-2026, чем у Роналду
12:14
Чемпионат мира 2026, 4-5 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
11:44
Глушаков назвал сборные, разочаровавшие его на ЧМ-2026
11:18
Реакция Хабиба на трудную победу Аргентины над Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
10:55
6
ВидеоМесси давал интервью с шишкой на лбу после победы над Кабо-Верде
10:36
5
Только одна сборная из занявших 3-е место в группах вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
10:27
1
Раскрыт размер компенсации Нагельсману за увольнение из сборной Германии
09:59
3
Только один игрок опережает Месси по голевым действиям на ЧМ-2026
09:50
Месси стал автором уникального достижения на ЧМ
09:27
2
Где смотреть матч Бразилия – Норвегия: во сколько прямая трансляция 5 июля 2026
09:16
Тренер Аргентины Скалони высказался о трудной победе над Кабо-Верде
09:16
Где смотреть матч Парагвай – Франция: во сколько прямая трансляция 5 июля 2026
09:14
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 5 июля
09:09
Основной игрок сборной Франции пропустит матч с Парагваем
09:08
Месси установил рекорд чемпионатов мира – Мбаппе может повторить его
08:55
Клопп честно ответил, возглавит ли он сборную Германии
08:40
2
Месси обновил рекорд по голевой серии на ЧМ
08:27
Вратарь Кабо-Верде Возинья прокомментировал поражение от Аргентины
08:16
Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2026
06:42
13
ВидеоОбзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
06:36
ЧМ-2026. Колумбия обыграла Гану (1:0), Кордоба получил травму в начале матча
06:31
3
ЧМ-2026. Аргентина в экстра-тайме победила Кабо-Верде (3:2), у Месси 1+1
03:44
25
У Радимова есть вопросы к Салаху
00:44
7
Появился первый игрок в истории с двумя автоголами на ЧМ
00:23
6
ВидеоСмотрите игру плей-офф ЧМ Колумбия – Гана в эфире на «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
00:15
Россиянам придется платить, чтобы увидеть матчи Бразилии и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026
00:00
10
ЧМ-2026. Египет в серии пенальти прошел Австралию
Вчера, 23:54
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 