Российская порнозвезда устроила горячую фотосессию в честь ЧМ-2026

Ева Эльфи, российская порнозвезда, поучаствовала в фотосессии в честь старта чемпионата мира-2026.

29-летняя уроженка Омска фотографировалась в постели с муляжом Кубка мира.

Ева Эльфи известна любовью к Лионелю Месси. Она ездила в Катар, чтобы лично поддержать сборную Аргентины на триумфальном ЧМ-2022.

Ранее «Бомбардир» делал материал о порноактрисе и ее пристрастиях в футболе.

На Эльфи подписан полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.

Девушка становилась обладательницей наград в мире порноиндустрии.

Ева в июне 2024 года устроила откровенную фотосессию в честь Евро-2024.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые выступит 48 команд.

Финал состоится в Нью-Йорке.

Фото: соцсети Евы Эльфи

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