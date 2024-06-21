Российская порнозвезда устроила горячую фотосессию в честь Евро-2024

Ева Эльфи, российская порнозвезда, выложила пост в честь Евро-2024.
27-летняя уроженка Омска показала кадры в форме сборных-участниц турнира.
«Договариваемся: кто угадает участников финала и итоговый счет, тем я куплю по пиву в Берлине после игры. До встречи на финале!» – обратилась Эльфи (настоящее имя – Юлия Романова) к подписчикам.
- Девушка ранее была на ЧМ-2022, где болела за Аргентину.
- Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.
- Действующий чемпион – Италия.
Фото: соцсети Евы Эльфи
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