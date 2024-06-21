Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Российская порнозвезда устроила горячую фотосессию в честь Евро-2024

    Российская порнозвезда устроила горячую фотосессию в честь Евро-2024

    Ева Эльфи, российская порнозвезда, выложила пост в честь Евро-2024.

    27-летняя уроженка Омска показала кадры в форме сборных-участниц турнира.

    «Договариваемся: кто угадает участников финала и итоговый счет, тем я куплю по пиву в Берлине после игры. До встречи на финале!» – обратилась Эльфи (настоящее имя – Юлия Романова) к подписчикам.

    • Девушка ранее была на ЧМ-2022, где болела за Аргентину.
    • Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.
    • Действующий чемпион – Италия.

    Фото: соцсети Евы Эльфи

    Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире

    Порнозвезда Ева Эльфи посетила матч Аргентина – Хорватия и сравнила его с одним из своих фильмов

    Российская порноактриса Ева Эльфи выложила свои фото с финала ЧМ-2022

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acor94
    1718957457
    27 уже милфа, пора заканчивать с этим и давать дорогу молодым девкам.
    Ответить
    The only one
    1718957523
    вот уж воистину футбольная информация
    Ответить
    VVM1964
    1718957714
    Порнозвезда могла бы и другой "приз" предложить победителям, а не по баночке пива ! )))
    Ответить
    ilichkadr
    1718958503
    Не порно и не звезда, а так......
    Ответить
    ...короче
    1718959559
    ...этой профессионалкой Европу не пробить, надо было подключать более креативных гомоспециалистов!)...
    Ответить
    Semenycch
    1718961712
    Еще раз напоминаю, это сайт футбольный, если желаете наблюдать б....ей, в одежде или без, Вам на другие специализированные сайты.
    Ответить
    FanatSerj
    1718962100
    Российской она была до 2022, а после как сбежала и поддержала урорейх какая она нафиг российская, так что не надо примазываться к той стране от которой отказался.
    Ответить
    nemolod
    1718967538
    Заголовок не соответствует действительности,особенно в плане "горячей фотосессии"-нет ни того,ни другого! А подобных снимков полно в соцсетях!
    Ответить
    Roma56
    1718986293
    "Просто телка, без образованья Просто телка, не имеет званья"
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+