Порнозвезда Ева Эльфи посетила матч Аргентина – Хорватия и сравнила его с одним из своих фильмов

Российская порноактриса Ева Эльфи побывала на матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0).
«С каким из своих фильмов я бы сравнила матч? Ну тут в одни ворота. Сложный вопрос.
Наверное, с фильмом, где несколько парней борются за мяч, чтобы попасть в ворота. Наверное, так», – сказала Эльфи.
- Девушка болела за Аргентину.
- В финале Аргентина сыграет с Францией или Марокко.
- Главный матч турнира состоится 18 декабря.
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Источник: «Бомбардир»