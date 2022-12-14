Порнозвезда Ева Эльфи посетила матч Аргентина – Хорватия и сравнила его с одним из своих фильмов

Российская порноактриса Ева Эльфи побывала на матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0).

«С каким из своих фильмов я бы сравнила матч? Ну тут в одни ворота. Сложный вопрос.

Наверное, с фильмом, где несколько парней борются за мяч, чтобы попасть в ворота. Наверное, так», – сказала Эльфи.

Девушка болела за Аргентину.

В финале Аргентина сыграет с Францией или Марокко.

Главный матч турнира состоится 18 декабря.

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