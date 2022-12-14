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    Порнозвезда Ева Эльфи посетила матч Аргентина – Хорватия и сравнила его с одним из своих фильмов

    Российская порноактриса Ева Эльфи побывала на матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0).

    «С каким из своих фильмов я бы сравнила матч? Ну тут в одни ворота. Сложный вопрос.

    Наверное, с фильмом, где несколько парней борются за мяч, чтобы попасть в ворота. Наверное, так», – сказала Эльфи.

    • Девушка болела за Аргентину.
    • В финале Аргентина сыграет с Францией или Марокко.
    • Главный матч турнира состоится 18 декабря.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      гууд 22 минуты назад

      Это фиаско бомбардир! Вы в следующий раз шл*х спросите как им матч!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8574

      vladik12 > гууд 11 минут назад

      Опять бухой там?

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