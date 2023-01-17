Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире

Порноактриса Ева Эльфи стала близким к футболу персонажем в последнее время:

• Позировала в модной майке «Венеция»;

• Посещала матчи ЧМ-2022. Например, про полуфинал встречи она говорила так: «Мне дали билеты на футбол. Я была рада, что мне их подарили и появилась возможность посетить матч в Катаре. Почему болею за Аргентину? Я очень хотела болеть за Бразилию, но они вылетели. Почему планировала поддерживать Бразилию? Я была в Бразилии – очень понравился их вайб. Очень уверенные ребята, которые умеют болеть за своих – это классная энергетика». Потом она пришла и на финал;

• Повторила знаменитое фото Месси с Кубком мира;

• Публично обсуждает, кто круче: Месси и Роналду.

Не знакомы с Эльфи? Ее настоящее имя – Юлия Романова. Возможно, эти фото помогут вам понять красоту девушки еще лучше:

Фото: соцсети Евы Альфи

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