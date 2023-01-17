Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире

    Порноактриса Ева Эльфи стала близким к футболу персонажем в последнее время:

    • Позировала в модной майке «Венеция»;

    • Посещала матчи ЧМ-2022. Например, про полуфинал встречи она говорила так: «Мне дали билеты на футбол. Я была рада, что мне их подарили и появилась возможность посетить матч в Катаре. Почему болею за Аргентину? Я очень хотела болеть за Бразилию, но они вылетели. Почему планировала поддерживать Бразилию? Я была в Бразилии – очень понравился их вайб. Очень уверенные ребята, которые умеют болеть за своих – это классная энергетика». Потом она пришла и на финал;

    Повторила знаменитое фото Месси с Кубком мира;

    • Публично обсуждает, кто круче: Месси и Роналду.

    Не знакомы с Эльфи? Ее настоящее имя – Юлия Романова. Возможно, эти фото помогут вам понять красоту девушки еще лучше:

    Фото: соцсети Евы Альфи

    Сногсшибательная блондинка – девушка очень дорогого новичка «Челси», получившего красную в дебютном матче

    Ксения Коваленко – сексуальная футболистка ЦСКА и жена экс-капитана «Спартака»

    Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

    Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022

    Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

    София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

    Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга

    Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

    Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду

    Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +824

      3meeeD 26 минут назад

      Чучело

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      valsboston 34 минуты назад

      Гыыы Бомбардир тролит.)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11