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  • Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире

Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире

17 января 2023, 18:32
10

Порноактриса Ева Эльфи стала близким к футболу персонажем в последнее время:

• Позировала в модной майке «Венеция»;

• Посещала матчи ЧМ-2022. Например, про полуфинал встречи она говорила так: «Мне дали билеты на футбол. Я была рада, что мне их подарили и появилась возможность посетить матч в Катаре. Почему болею за Аргентину? Я очень хотела болеть за Бразилию, но они вылетели. Почему планировала поддерживать Бразилию? Я была в Бразилии – очень понравился их вайб. Очень уверенные ребята, которые умеют болеть за своих – это классная энергетика». Потом она пришла и на финал;

Повторила знаменитое фото Месси с Кубком мира;

• Публично обсуждает, кто круче: Месси и Роналду.

Не знакомы с Эльфи? Ее настоящее имя – Юлия Романова. Возможно, эти фото помогут вам понять красоту девушки еще лучше:

Фото: соцсети Евы Альфи

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Источник: «Бомбардир»
Красивый футбол
Комментарии (10)
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valsboston
1673971710
Гыыы Бомбардир тролит.)))
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3meeeD
1673972134
Чучело
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dragon922
1674046155
чума ** учая , футбольные новости закончились ?
Ответить
inzek
1674067819
без видео не понятно...
Ответить
mutabor0992
1674072433
Дожили!шлюх рекламируют.ППЦ!!!
Ответить
Karpathian
1674129690
Блин, только с порнхаба, а тут снова она
Ответить
Axe111
1674153495
Ай да БОМБАРДИР)))))))))
Ответить
Dan93
1674285455
Бомбардир, вы е*анулись такие посты тут размещать? Пример для подражания...
Ответить
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