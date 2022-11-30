Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга

Френки де Йонг – одна из главных звезд Голландии на этом ЧМ-2022 и вообще. В интервью перед турниром он рассказал о поддержке: «У меня футбольная семья, с которой мы обсуждаем все матчи. Но главный мой друг и фанат – Микки».

Микки – имя невесты де Йонга, которой он сделал предложение в Штатах. Она – бывшая хоккеистка, игравшая в хоккей на траве. Этот пункт, кстати, помогает в некотором роде в их отношениях. Так де Йонг говорит о Микки:

«Она – бывшая спортсменка, поддерживающая свою форму. У Микки нет стабильных тренировок, но она занимается дома. У нее есть своя диета, которая сочетается с моей. Я люблю всякие сладости, но из-за Микки в моем меню их сильно меньше. Люблю ее и одновременно недолюбливаю за маленькие запреты, ха-ха-ха».

Фото: соцсети Микки Кимени

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