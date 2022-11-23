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    Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

    Бельгия стартует на ЧМ-2022. У сборной нет вопросов относительно позиции вратаря – на ней давно и безальтернативно выступает Тибо Куртуа.

    Внефутбольная жизнь Куртуа богатая и насыщенная. В ней было все – связь с бывшой девушкой Де Брюйне, дочь от другой девушки. Сейчас Куртуа живет вместе с моделью Мишель Герциг. Ей 25 лет, и впервые медиа заметили их после вылета Бельгии с Евро-2020, когда Куртуа и Герциг отдыхали на яхте на Ибице.

    Ни Куртуа, ни Герциг не обсуждают публично эти отношения. Но Marca пишет: они уже помолвлены, а Куртуа стал настоящим семьянином именно с Мишелью. Он не появляется на тусовках и редко ходит на публичные мероприятия «Реала» один – только с невестой.

    Фото: соцсети Мишель Герциг

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    Источник: «Бомбардир»

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