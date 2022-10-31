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    Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов

    Один из главных переходов этого лета – трансфер Матейса де Лигта в «Баварию». Голландские медиа говорят, что это событие уже за пару месяцев укрепило Де Лигта. Его даже называют одной из главных сил сборной Голландии.

    На поле и вне де Лигта морально поддерживает его девушка Аннеки Моленар. Она – дочь бывшего голландского футболиста Кейе Моленара, который выступал за «Аякс» и «Фейеноорд». Аннеки Моленар встречается с Де Лигтом с 2018 года и сопровождала его во всех важнейших этапах жизни и карьеры: когда он стал основным в «Аяксе», когда уходил в «Ювентус», когда переезжал в «Баварию».

    Де Лигт говорит, что это его главный талисман:

    «Когда мне поступило предложение от «Ювентуса», я не знал, как спросить у Аннеки, поедет ли она со мной. Однажды вечером я решился: встретился, рассказал о «Юве». Я боялся задать главный вопрос, но не успел, она сказала: «Будет здорово, ты должен согласиться. А я поддержу тебя и всегда буду рядом». Так я понял, что встречаюсь с лучшей девушкой на свете».

    Моленар – блогер, она говорит о бодипозитиве, правильном питании и всегда сопровождает де Лигта.

    Фото: соцсети Аннеки Моленар

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    Источник: «Бомбардир»

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