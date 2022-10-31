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  • Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов

Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов

31 октября 2022, 23:13
12

Один из главных переходов этого лета – трансфер Матейса де Лигта в «Баварию». Голландские медиа говорят, что это событие уже за пару месяцев укрепило Де Лигта. Его даже называют одной из главных сил сборной Голландии.

На поле и вне де Лигта морально поддерживает его девушка Аннеки Моленар. Она – дочь бывшего голландского футболиста Кейе Моленара, который выступал за «Аякс» и «Фейеноорд». Аннеки Моленар встречается с Де Лигтом с 2018 года и сопровождала его во всех важнейших этапах жизни и карьеры: когда он стал основным в «Аяксе», когда уходил в «Ювентус», когда переезжал в «Баварию».

Де Лигт говорит, что это его главный талисман:

«Когда мне поступило предложение от «Ювентуса», я не знал, как спросить у Аннеки, поедет ли она со мной. Однажды вечером я решился: встретился, рассказал о «Юве». Я боялся задать главный вопрос, но не успел, она сказала: «Будет здорово, ты должен согласиться. А я поддержу тебя и всегда буду рядом». Так я понял, что встречаюсь с лучшей девушкой на свете».

Моленар – блогер, она говорит о бодипозитиве, правильном питании и всегда сопровождает де Лигта.

Фото: соцсети Аннеки Моленар

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Германия. Бундеслига Красивый футбол Бавария Нидерланды де Лигт Матейс
Комментарии (12)
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insider_retro
1667222771
Зубы хорошие...
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Enter2006
1667223074
Это такая мода теперь? Голых баб футболистов выставлять? А через лет 5ть: "ой, он меня избивал, такой плохой, где мои 50%".
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Красногорск_Фан
1667225499
Ничего. Повстречаются, заработает на увеличение сисек.
Ответить
Fusballer
1667229683
Жопу показала, а тема сисек опять не раскрыта.
Ответить
Из Твери Леха
1667248914
чет голландки какие-то страшные. нет у них по ходу красивых баб. вобла
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Baggio1986
1667268007
Страшная до ужаса...
Ответить
sobaka120982
1667281244
Очень красивая девушка, нет ни чего в ней лишнего!!!!
Ответить
Skull_Boy
1667307391
Доска она и в Африке доска
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