«Манчестер Юнайтед» потратил 272 миллиона на экс-футболистов «Аякса», работавших с тен Хагом

Во вторник состав «Манчестер Юнайтед» пополнили еще два бывших игрока «Аякса».
Это защитники Матейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи, купленные суммарно у «Баварии» за 70 миллионов евро с учетом бонусов.
Теперь в «МЮ» пять экс-футболистов «Аякса», которые в амстердамском клубе работали с Эриком тен Хагом.
На этих игроков «Юнайтед» потратил 272 миллиона евро:
- Антони – 95 млн евро;
- Лисандро Мартинес – 57 млн евро;
- Андре Онана – 50 млн евро;
- Матейс де Лигт – 50 млн евро;
- Нуссаир Мазрауи – 20 млн евро.
Источник: «Бомбардир»