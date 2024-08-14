«Манчестер Юнайтед» потратил 272 миллиона на экс-футболистов «Аякса», работавших с тен Хагом

Во вторник состав «Манчестер Юнайтед» пополнили еще два бывших игрока «Аякса».

Это защитники Матейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи, купленные суммарно у «Баварии» за 70 миллионов евро с учетом бонусов.

Теперь в «МЮ» пять экс-футболистов «Аякса», которые в амстердамском клубе работали с Эриком тен Хагом.

На этих игроков «Юнайтед» потратил 272 миллиона евро: