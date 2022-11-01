Софья Балби – жена лучшего бомбардира в истории Уругвая

Луису Суаресу – 35. Но он продолжает зажигать. Суарес сейчас играет в родном «Насьонале» и вместе с командой 31 октября стал чемпионом Уругвая, оформив в финальном матче дубль.

На этом приключения Суареса не заканчиваются. Перед ЧМ-2022 он покинет «Насьональ» – это подтвердил президент клуба Хосе Фуэнтес. Возможно, мы увидим Луиса в МЛС, где есть пару кандидатов на него. В любом случае во всех важнейших решениях его жена Софья Балби. Они в браке с 2009 года, и у них красивая история любви.

Суарес встретил будущую жену в 15. А потом вслед за ней уехал в Европу

В 15 лет Луис Суарес занимался футболом и мечтал о большой карьере. Чтобы иметь хоть какие-то деньги, он подметал улицу. В один день он встретил Софью, которая была жила абсолютно противоположной жизнью: богатые родители обеспечивали дочь всем необходимым и хотели, чтобы их дочь училась в Европе. Луис был на два года старше Софи – они влюбились друг в друга с первого взгляда.

Несколько историй о юношеской влюбленности Суареса с будущей женой:

• Она заставляла его учиться и даже сама делала за него домашнее занятие: «Луис обожал футбол. Но вне тренировок он не хотел ничего делать. Однажды я узнала, что у него кучу долгов по домашнему заданию и поинтересовалась, почему он лодырничает. «Да меня просто это не волнует» – с тех пор я лично занималась его уроками и даже делала некоторые упражнения за него».

• Вот уже слова Суареса: «Когда родители Софи увидели меня, думаю, они удивились: такая примерная и аккуратная девушка привела домой обормота. Но мы быстро подружились. Мама Софи даже покупала мне бутсы: она пришла однажды на мою игру и увидела, что у меня они были все в дырках. Я сказал, что это мои любимые бутсы, но она не поверила».

В 2002-м отец Балби потерял работу и перевез семью в Барселону. Луис и Софи думали, что это разрушит их отношения. Но все изменилось, когда его перевели в основу «Насьоналя»: после подписания контракта тот приехал в Испанию, а вернулся уже с девушкой. Пара с тех пор никогда не расставалась. Спустя семь лет они поженились.

Жена – главный двигатель карьеры Суареса: она спровоцировала переезд в «Аякс» и помогла выбрать между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед»

Вот еще несколько историй:

• В 2006-м, спустя год после появления в основе «Насьоналя», Суарес получил предложение от «Гронингена»: «Я тогда общался с Софи и рассказал об интересе со стороны голландского клуба. Она просто заорала: «Конечно, езжай». Софи даже помогла мне с вещами: положила рубашку, брюки, какой-то джемпер и попросила вести себя хорошо.

• Спустя год – новый вызов, уже от «Аякса». Параллельно ему предлагал контракт «Эспаньол» из Барселоны, где жила вся семья Софи. Луис Суарес рассказывал об этом такое: «Она отговаривала меня от переезда в Испанию, хотя я мечтал, чтобы мы вместе жили рядом с ее родными. Она говорила, что не время – мы спорили. В конце концов меня убедил ее аргумент: «Ты недостаточно хорош для Испании, потому что не вышел на новый уровень в Голландии. Пожалуйста, поиграть еще немного здесь». Я не мог отказать ей – Софи всегда была умнее меня».

• В 2010-м на контакте с агентом Суареса были многие топ-клубы: «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» входили в их число. «МЮ» был настойчивее и предлагал контракт, «Ливерпуль» проявлял интерес, но обещал обсудить сделку через год. Суарес вспоминал диалог с Софи так:

– Меня хочет «Манчестер Юнайтед». Их условия в несколько раз превышают мою зарплату в «Аяксе».

– Тобой интересуется «Ливерпуль», там меньше конкуренция.

– Да, но трансфер возможен через год, потому что сейчас они просто прощупывают почву.

– Давай подождем. Если «Манчестер Юнайтед» проявит тот же интерес, то мы поговорим с ними.

Через сезон «Ливерпуль» приобрел Луиса Суареса.

• «Я никогда не сомневался, что буду играть в «Барселоне». Это клуб из города, который стал родным для семьи. Когда я подписал контракт с «Барсой», то просто сказал Софи: «Я хочу, чтобы ты насладилась этим моментом, потому что моя главная победа в карьере была достигнута твоими усилиями. Контракт с «Барселоной» – моя благодарность тебе».

Жена поддерживала Суареса в тот момент, когда «Барселона» выгнала его: осень-2020 – самый тяжелый период в его карьере

Здесь просто слова Суареса:

«Я не хотел ухода из «Барселоны». Этот клуб был моей страстью. К сожалению, люди, которые были у власти в «Барсе» в тот момент, предали меня. Это самое тяжелое время в моей карьере, люди и фанаты отворачивались от меня. Единственный, кто поддерживал меня, была Софи. Когда я обдумывал ситуацию и плакал, она была рядом. Без нее я бы просто закончил карьеру.

Софи посоветовала мне остаться в Испании и принять предложение «Атлетико». Я думал об Уругвае, но она говорила: «Ты еще не достиг такого возраста, когда нужно всерьез обсуждать отъезд домой». Она в миллионный раз была права».

Спустя год после перехода в «Атлетико» Суарес в очередной раз выиграл чемпионство в Испании. «Барселона» же утопала в кризисе.

Фото: соцсети Софьи Балби

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