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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Насьональ
€ 15 млн
Насьональ
Фуншал
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
Сайт:
http://www.cdnacional.pt/
Тренер:
Мануэль Машаду
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«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Прогноз на точный счeт матча «Порту» – «Насьонал»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:37
Прогноз на точный счет матча «Насьонал» – «Риу Аве»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:04
Прогноз на точный счет матча «Насьонал» – «Витория Гимараэш»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 13:04
«Насьонал» – «Жил Висенте»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.05
2025.04.18 14:37
«Акрон» согласовал трансфер защитника из Португалии
2024.06.11 15:31
2
Словенец Печник: «Много воспоминаний, связанных с Россией. Мы ведь еще и «Зенит» обыгрывали с «Насьоналем»
2021.10.11 17:40
6
Transfermarkt: «Ротор» арендовал нападающего сборной Грузии Арабидзе с правом выкупа
2021.01.12 19:52
1
Президент «Насьоналя»: «Роналду очень счастлив в «Ювентусе». Думаю, он проведет там еще несколько лет»
2020.04.14 22:59
Примейра. «Бенфика» забила десять голов «Насионалу»
2019.02.10 23:00
2
Бывший полузащитник «Динамо» возглавил «Насионал»
2017.05.31 09:04
4
Видео
Бывший полузащитник «Спартака» отличился дебютным голом в чемпионате Португалии
2016.12.22 22:01
7
«Бенфика» завоевала 35-й титул чемпиона Португалии
2016.05.15 20:57
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