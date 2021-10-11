- 11 октября 2021
- 17:40 Словенец Печник: «Много воспоминаний, связанных с Россией. Мы ведь еще и «Зенит» обыгрывали с «Насьоналем» 6
- 12 января 2021
- 19:52 Transfermarkt: «Ротор» арендовал нападающего сборной Грузии Арабидзе с правом выкупа 2
- 14 апреля 2020
- 22:59 Президент «Насьоналя»: «Роналду очень счастлив в «Ювентусе». Думаю, он проведет там еще несколько лет»
- 10 февраля 2019
- 23:00 Примейра. «Бенфика» забила десять голов «Насионалу» 2
- 31 мая 2017
- 09:04 Бывший полузащитник «Динамо» возглавил «Насионал» 4
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- 22:01 Видео Бывший полузащитник «Спартака» отличился дебютным голом в чемпионате Португалии 7
- 15 мая 2016
- 20:57 «Бенфика» завоевала 35-й титул чемпиона Португалии