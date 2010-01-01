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    Словенец Печник: «Много воспоминаний, связанных с Россией. Мы ведь еще и «Зенит» обыгрывали с «Насьоналем»

    Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Словении Нейц Печник, забивший России в концовке первого стыкового матча ЧМ-2010 (2:1), поделился воспоминаниями о стране.

    – У меня вообще много воспоминаний, связанных с Россией. Как в вашей стране, так в играх против нее. Мы ведь еще и обыгрывали «Зенит», когда играл в Португалии за «Насьональ».

    — Вы же сами тогда сильно удивились, да?

    — Конечно! Это был вообще первый раз в истории клуба, когда «Насьонал» пробился в групповую стадию еврокубков. Мы очень бурно отмечали. Очень.

    «Зенит» ведь совсем недавно выиграл Кубок УЕФА, мы понимали, что это гранд европейского футбола, невероятно сильная команда. Но мы ее обыграли.

    Да, они нас недооценили, но какое это имеет значение? Это был очень важный момент в карьере для меня, потому что удачные игры против «Зенита» и сборной России в итоге позволили приехать в вашу лигу.

    • Гол Печника в первой игре с Россией помог Словакии выйти на ЧМ.
    • Словенцы победили Россию по сумме двух матчей (1:2, 1:0) благодаря голу хавбека в гостях.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +419

      БОМЖАРНИК 19 минут назад

      Кто только бомжарник не обыгрывал! Даже Бней Иегуда возили радужных)!!!!!

      0
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      Рейтинг: +13641

      paracetamol 20 минут назад

      Мы ведь еще и «Зенит» обыгрывали с «Насьоналем»...
      - Это было давно и неправда. Тогда Чонтофальски тупой гол пропустил в конце,за что его и выгнали вместе с Адвокатом.

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