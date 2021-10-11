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  • Словенец Печник: «Много воспоминаний, связанных с Россией. Мы ведь еще и «Зенит» обыгрывали с «Насьоналем»

Словенец Печник: «Много воспоминаний, связанных с Россией. Мы ведь еще и «Зенит» обыгрывали с «Насьоналем»

11 октября 2021, 17:40
6

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Словении Нейц Печник, забивший России в концовке первого стыкового матча ЧМ-2010 (2:1), поделился воспоминаниями о стране.

– У меня вообще много воспоминаний, связанных с Россией. Как в вашей стране, так в играх против нее. Мы ведь еще и обыгрывали «Зенит», когда играл в Португалии за «Насьональ».

— Вы же сами тогда сильно удивились, да?

— Конечно! Это был вообще первый раз в истории клуба, когда «Насьонал» пробился в групповую стадию еврокубков. Мы очень бурно отмечали. Очень.

«Зенит» ведь совсем недавно выиграл Кубок УЕФА, мы понимали, что это гранд европейского футбола, невероятно сильная команда. Но мы ее обыграли.

Да, они нас недооценили, но какое это имеет значение? Это был очень важный момент в карьере для меня, потому что удачные игры против «Зенита» и сборной России в итоге позволили приехать в вашу лигу.

  • Гол Печника в первой игре с Россией помог Словакии выйти на ЧМ.
  • Словенцы победили Россию по сумме двух матчей (1:2, 1:0) благодаря голу хавбека в гостях.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Насьональ Крылья Советов Словения Печник Нейц
Комментарии (6)
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paracetamol
1633964026
Мы ведь еще и «Зенит» обыгрывали с «Насьоналем»... - Это было давно и неправда. Тогда Чонтофальски тупой гол пропустил в конце,за что его и выгнали вместе с Адвокатом.
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Ганнибал Лектор
1633966707
И чего ты выиграл, кроме этих двух матчей, ничтожество?
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Hektor 84
1633967446
Печник это словенский Зе болотный)))
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Spirit_78
1633985745
Сегодня должок вернули, хотя бы частично.
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