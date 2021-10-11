Словенец Печник: «Много воспоминаний, связанных с Россией. Мы ведь еще и «Зенит» обыгрывали с «Насьоналем»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Словении Нейц Печник, забивший России в концовке первого стыкового матча ЧМ-2010 (2:1), поделился воспоминаниями о стране.

– У меня вообще много воспоминаний, связанных с Россией. Как в вашей стране, так в играх против нее. Мы ведь еще и обыгрывали «Зенит», когда играл в Португалии за «Насьональ».

— Вы же сами тогда сильно удивились, да?

— Конечно! Это был вообще первый раз в истории клуба, когда «Насьонал» пробился в групповую стадию еврокубков. Мы очень бурно отмечали. Очень.

«Зенит» ведь совсем недавно выиграл Кубок УЕФА, мы понимали, что это гранд европейского футбола, невероятно сильная команда. Но мы ее обыграли.

Да, они нас недооценили, но какое это имеет значение? Это был очень важный момент в карьере для меня, потому что удачные игры против «Зенита» и сборной России в итоге позволили приехать в вашу лигу.