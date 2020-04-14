Президент «Насьоналя»: «Роналду очень счастлив в «Ювентусе». Думаю, он проведет там еще несколько лет»

Руй Алвеш, президент «Насьоналя» из Фуншала, где начинал карьеру Криштиану Роналду, пожелал игроку взять Лигу чемпионов в составе «Ювентуса». Португалец выступает в Турине с 2018 года.

«Роналду очень счастлив в «Ювентусе». Думаю, он останется там еще на несколько лет. Хочу, чтобы он выиграл с командой Лигу чемпионов, а сам взял «Золотой мяч», – сказал Алвеш.