10 мая на стадионе Эстадио де Мадейра пройдет матч 33-го тура чемпионата Португалии между «Насьоналом» и «Риу Аве». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся набрать важные очки, чтобы завершить сезон на достойных позициях. «Насьонал» борется за стабильность, а «Риу Аве» хочет закрепиться в топ-10, что делает встречу принципиальной и напряженной.

«Насьонал»

После 32 туров «Насьонал» имеет 33 очка и занимает 13-е место. Команда проиграла три последних матча на своем поле и не может победить уже три тура подряд. В последней встрече «Насьонал» уступил «Витории Гимараэш» (1:2), показав слабую игру в обороне. Лидер атаки – Даниэл Пенья (4 гола за сезон), однако в последних 5 матчах команда забила всего 3 гола и пропустила 7. Главная проблема хозяев – нестабильность в защите и отсутствие стабильной игры в атаке.

«Риу Аве»

«Риу Аве» после 32 туров имеет 36 очков и располагается на 10-й строчке. Последняя игра завершилась победой над «Эштрелой» (2:0), что вернуло команде уверенность. Лидер атакующей линии – Клейтон (18 голов в сезоне), который продолжает демонстрировать отличную форму. Команда стабильно забивает (6 голов в последних 5 матчах), но и защита не всегда надежна – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Риу Аве» показывает достойные результаты против соперников из нижней части таблицы и будет стремиться продлить успешную серию.

Факты о командах:

«Насьонал»

Проиграл 3 последних матча дома

В среднем: 0.60 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр)

Не выигрывает 3 тура подряд

«Риу Аве»

Победа в последнем матче (2:0 против «Эштрелы»)

В среднем: 1.20 гола за матч, 1.20 пропущенных (последние 5 игр)

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Насьонала»

Прогноз на матч «Насьонал» – «Риу Аве»

На бумаге «Риу Аве» выглядит более уверенно: команда показывает стабильность и мощную атаку, тогда как «Насьонал» продолжает буксовать, особенно на своем поле. Учитывая текущую форму гостей и слабую оборону хозяев, «Риу Аве» имеет хорошие шансы на успех. Однако хозяева способны зацепиться за гол, особенно учитывая поддержку домашних трибун. Ждем упорной игры с преимуществом «Риу Аве».

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Риу Аве».

Рекомендованные ставки: