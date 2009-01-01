Турниры:
Португалия. Примейра (2020/2021)
|34 тур
|19 мая, среда
|22:00
|Насьональ
|1:2
|Риу Аве
|33 тур
|16 мая, воскресенье
|17:00
|Фамаликан
|3:0
|Насьональ
|32 тур
|11 мая, вторник
|20:00
|Насьональ
|1:3
|Бенфика
|31 тур
|6 мая, четверг
|17:00
|Морейренcе
|2:2
|Насьональ
|30 тур
|1 мая, суббота
|22:30
|Спортинг
|2:0
|Насьональ
|29 тур
|26 апреля, понедельник
|21:00
|Насьональ
|1:0
|Витория Гимараеш
|28 тур
|22 апреля, четверг
|17:00
|Тондела
|2:1
|Насьональ
|27 тур
|18 апреля, воскресенье
|19:30
|Насьональ
|0:1
|Порту
|26 тур
|11 апреля, воскресенье
|17:30
|Санта-Клара
|5:1
|Насьональ
|25 тур
|2 апреля, пятница
|22:30
|Насьональ
|1:5
|Портимоненси
|24 тур
|19 марта, пятница
|23:30
|Жил Висенте
|2:0
|Насьональ
|23 тур
|12 марта, пятница
|23:30
|Насьональ
|1:2
|Маритиму
|22 тур
|5 марта, пятница
|21:30
|Пасуш де Феррейра
|2:1
|Насьональ
|21 тур
|28 февраля, воскресенье
|23:00
|Насьональ
|1:2
|Брага
|20 тур
|20 февраля, суббота
|18:30
|Белененсеш
|2:1
|Насьональ
|19 тур
|13 февраля, суббота
|18:30
|Насьональ
|2:3
|Фаренсе
|18 тур
|9 февраля, вторник
|22:00
|Боавишта
|0:1
|Насьональ
|17 тур
|5 февраля, пятница
|20:00
|Риу Аве
|0:0
|Насьональ
|16 тур
|30 января, суббота
|18:30
|Насьональ
|2:1
|Фамаликан
|15 тур
|25 января, понедельник
|20:00
|Бенфика
|1:1
|Насьональ
|12 тур
|21 января, четверг
|23:15
|Витория Гимараеш
|3:1
|Насьональ
|14 тур
|17 января, воскресенье
|18:00
|Насьональ
|0:1
|Морейренcе
|13 тур
|8 января, пятница
|21:00
|Насьональ
|0:2
|Спортинг
|11 тур
|27 декабря, воскресенье
|18:00
|Насьональ
|2:0
|Тондела
|10 тур
|20 декабря, воскресенье
|23:00
|Порту
|2:0
|Насьональ
|9 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:00
|Насьональ
|1:3
|Санта-Клара
|8 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:00
|Портимоненси
|1:0
|Насьональ
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|18:00
|Насьональ
|2:1
|Жил Висенте
|6 тур
|31 октября, суббота
|23:30
|Маритиму
|0:0
|Насьональ
|5 тур
|24 октября, суббота
|17:30
|Насьональ
|1:1
|Пасуш де Феррейра
|4 тур
|17 октября, суббота
|20:00
|Брага
|2:1
|Насьональ
|3 тур
|4 октября, воскресенье
|17:30
|Насьональ
|0:0
|Белененсеш
|2 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:30
|Фаренсе
|0:1
|Насьональ
|1 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Насьональ
|3:3
|Боавишта