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    Насьональ - результаты

    Город Фуншал
    Дивизион Португалия-Второй дивизион
    Сайт http://www.cdnacional.pt/
    Стадион Эштадиу да Мадейра
    Тренер Мануэль Машаду
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2020/2021)
    34 тур
    		19 мая, среда 22:00 Насьональ 1:2 Риу Аве
    33 тур
    		16 мая, воскресенье 17:00 Фамаликан 3:0 Насьональ
    32 тур
    		11 мая, вторник 20:00 Насьональ 1:3 Бенфика
    31 тур
    		6 мая, четверг 17:00 Морейренcе 2:2 Насьональ
    30 тур
    		1 мая, суббота 22:30 Спортинг 2:0 Насьональ
    29 тур
    		26 апреля, понедельник 21:00 Насьональ 1:0 Витория Гимараеш
    28 тур
    		22 апреля, четверг 17:00 Тондела 2:1 Насьональ
    27 тур
    		18 апреля, воскресенье 19:30 Насьональ 0:1 Порту
    26 тур
    		11 апреля, воскресенье 17:30 Санта-Клара 5:1 Насьональ
    25 тур
    		2 апреля, пятница 22:30 Насьональ 1:5 Портимоненси
    24 тур
    		19 марта, пятница 23:30 Жил Висенте 2:0 Насьональ
    23 тур
    		12 марта, пятница 23:30 Насьональ 1:2 Маритиму
    22 тур
    		5 марта, пятница 21:30 Пасуш де Феррейра 2:1 Насьональ
    21 тур
    		28 февраля, воскресенье 23:00 Насьональ 1:2 Брага
    20 тур
    		20 февраля, суббота 18:30 Белененсеш 2:1 Насьональ
    19 тур
    		13 февраля, суббота 18:30 Насьональ 2:3 Фаренсе
    18 тур
    		9 февраля, вторник 22:00 Боавишта 0:1 Насьональ
    17 тур
    		5 февраля, пятница 20:00 Риу Аве 0:0 Насьональ
    16 тур
    		30 января, суббота 18:30 Насьональ 2:1 Фамаликан
    15 тур
    		25 января, понедельник 20:00 Бенфика 1:1 Насьональ
    12 тур
    		21 января, четверг 23:15 Витория Гимараеш 3:1 Насьональ
    14 тур
    		17 января, воскресенье 18:00 Насьональ 0:1 Морейренcе
    13 тур
    		8 января, пятница 21:00 Насьональ 0:2 Спортинг
    11 тур
    		27 декабря, воскресенье 18:00 Насьональ 2:0 Тондела
    10 тур
    		20 декабря, воскресенье 23:00 Порту 2:0 Насьональ
    9 тур
    		6 декабря, воскресенье 18:00 Насьональ 1:3 Санта-Клара
    8 тур
    		29 ноября, воскресенье 18:00 Портимоненси 1:0 Насьональ
    7 тур
    		8 ноября, воскресенье 18:00 Насьональ 2:1 Жил Висенте
    6 тур
    		31 октября, суббота 23:30 Маритиму 0:0 Насьональ
    5 тур
    		24 октября, суббота 17:30 Насьональ 1:1 Пасуш де Феррейра
    4 тур
    		17 октября, суббота 20:00 Брага 2:1 Насьональ
    3 тур
    		4 октября, воскресенье 17:30 Насьональ 0:0 Белененсеш
    2 тур
    		27 сентября, воскресенье 17:30 Фаренсе 0:1 Насьональ
    1 тур
    		19 сентября, суббота 18:00 Насьональ 3:3 Боавишта
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