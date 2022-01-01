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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Насьональ
Состав
€ 15 млн
Насьональ - состав команды
Фуншал
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
Сайт:
http://www.cdnacional.pt/
Тренер:
Мануэль Машаду
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Марин Ренато
Вра
20
€ 1 млн
13
Гонсалвеш Жоау
Вра
25
€ 0.5 млн
50
Kevyn
Вра
-
38
Витор Зе
Защ
25
€ 2.5 млн
4
Роша Улиссес
Защ
26
€ 1 млн
52
Весли
Защ
26
€ 0.6 млн
21
Коколо Уильямс
Защ
26
€ 0.5 млн
14
Фернандеш Иванилду
Защ
30
€ 0.2 млн
6
Диас Матеус
Пол
24
€ 1.5 млн
22
Соареш Филипе
Пол
27
€ 0.7 млн
20
Джалу Матшой
Пол
23
€ 0.6 млн
10
Жуниор Даниэл
Пол
24
€ 0.6 млн
8
Баэса Мигель
Пол
26
€ 0.4 млн
26
Силва Жоэль
Пол
23
€ 0.4 млн
17
Motez Nourani
Пол
-
7
Markus Jensen
Пол
-
17
Fernando Nava
Пол
-
23
Mateus Jose Iseppe
Пол
-
31
Danel Dongmo
Пол
-
27
Верон Габриэль
Нап
24
€ 2.5 млн
12
Мин-Кю Сон
Нап
27
€ 1 млн
9
Обандо Аллен
Нап
20
€ 0.9 млн
11
Гавриэль Ставрос
Нап
24
€ 0.6 млн
19
Жоао Лукас
Нап
33
€ 0.2 млн
34
Léo Santos
Нап
-
2
Daniel De la Cruz
Нап
-
11
Paulinho Boia
Нап
-
28
Liziero
Нап
-
2
JoÃ£o AurÃ©lio
Нап
-
18
AndrÃ© Sousa
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 11, нападающих: 11
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