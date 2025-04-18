«Насьонал» – «Жил Висенте»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

19 апреля на стадионе «Эштадиу да Мадейра» «Насьонал» примет «Жил Висенте» в рамках 30-го тура чемпионата Португалии. Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание, но в последние недели показывают разную динамику. «Насьонал» чередует победы и поражения, а у гостей серия осечек затягивается. Это важный матч, в котором очки нужны обоим.
«Насьонал»
Клуб с Мадейры продолжает бороться за место в середине таблицы. Сейчас команда располагается на 12 строчке с 32 очками и может чувствовать относительное спокойствие, если не провалит концовку сезона. Победа в прошлом туре над «Боавиштой» (1:0) показала, что у «Насьонала» есть характер и потенциал, особенно в обороне, где в этом матче удалось сыграть на ноль.
Однако нестабильность всe ещe преследует коллектив: за последние пять туров – две победы, три поражения и всего четыре забитых мяча. У команды низкая результативность – всего 0.80 гола в среднем за игру за последние пять встреч. Зато защита действует чуть увереннее: пропущено 6 голов за тот же отрезок. Основная угроза – Даниэл Пенья, но его результативность (4 гола за 28 матчей) пока далека от идеала.
«Жил Висенте»
Команда пребывает в сложном положении – всего 26 очков и 14 место. Серия поражений не даeт клубу продвигаться вверх по таблице: три поражения в последних четырeх турах, при этом только один забитый гол. Главная проблема – нестабильная оборона: 13 матчей подряд команда пропускает. Средний показатель пропущенных – 1.40 за игру. Также в атаке нет остроты: 0.60 гола в среднем в пяти последних встречах.
Лучшая новость – форма Феликса Коррейи, который остаeтся главным бомбардиром с 7 голами, но в целом «Жил Висенте» нуждается в перезагрузке. На выезде команда играет без уверенности, а матч на Мадейре может стать ещe одним испытанием для команды, находящейся под давлением.
Факты о командах:
«Насьонал»
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
- В среднем 1.20 гола за матч в защите (последние 5 игр)
«Жил Висенте»
- Пропускает в 13 последних матчах
- В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
- В среднем 1.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Насьонал» – «Жил Висенте»
Обе команды находятся в непростом положении, но у «Насьонала» есть некоторое преимущество – стабильность дома и последняя победа, давшая психологический толчок. У «Жил Висенте» большие проблемы в обороне и слабая форма в атаке, что делает их уязвимыми даже на фоне не самой результативной игры хозяев. Ставка на «Насьонал» выглядит логичной в этом контексте. Также стоит ожидать осторожной игры и тотала меньше 2.5.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Насьонала» – коэффициент 2.05
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- «Жил Висенте» не забьeт – коэффициент 2.40
- Индивидуальный тотал «Насьонала» больше 1.0 – коэффициент 1.85