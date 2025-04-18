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«Насьонал» – «Жил Висенте»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

18 апреля 2025 14:44
Насьональ - Жил Висенте
19 апр. 2025, суббота 17:30 | Португалия. Примейра, 30 тур
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2.05
Победа «Насьонала» – коэффициент 2.05
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19 апреля на стадионе «Эштадиу да Мадейра» «Насьонал» примет «Жил Висенте» в рамках 30-го тура чемпионата Португалии. Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание, но в последние недели показывают разную динамику. «Насьонал» чередует победы и поражения, а у гостей серия осечек затягивается. Это важный матч, в котором очки нужны обоим.

«Насьонал»

Клуб с Мадейры продолжает бороться за место в середине таблицы. Сейчас команда располагается на 12 строчке с 32 очками и может чувствовать относительное спокойствие, если не провалит концовку сезона. Победа в прошлом туре над «Боавиштой» (1:0) показала, что у «Насьонала» есть характер и потенциал, особенно в обороне, где в этом матче удалось сыграть на ноль.

Однако нестабильность всe ещe преследует коллектив: за последние пять туров – две победы, три поражения и всего четыре забитых мяча. У команды низкая результативность – всего 0.80 гола в среднем за игру за последние пять встреч. Зато защита действует чуть увереннее: пропущено 6 голов за тот же отрезок. Основная угроза – Даниэл Пенья, но его результативность (4 гола за 28 матчей) пока далека от идеала.

«Жил Висенте»

Команда пребывает в сложном положении – всего 26 очков и 14 место. Серия поражений не даeт клубу продвигаться вверх по таблице: три поражения в последних четырeх турах, при этом только один забитый гол. Главная проблема – нестабильная оборона: 13 матчей подряд команда пропускает. Средний показатель пропущенных – 1.40 за игру. Также в атаке нет остроты: 0.60 гола в среднем в пяти последних встречах.

Лучшая новость – форма Феликса Коррейи, который остаeтся главным бомбардиром с 7 голами, но в целом «Жил Висенте» нуждается в перезагрузке. На выезде команда играет без уверенности, а матч на Мадейре может стать ещe одним испытанием для команды, находящейся под давлением.

Факты о командах:

«Насьонал»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 1.20 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Жил Висенте»

  • Пропускает в 13 последних матчах
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 1.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
50% (6)
8% (1)
42% (5)
16
Забитых мячей
14
1.33
В среднем за матч
1.17
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
0 : 3
19.04.2025
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
2 : 1
07.12.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 24 тур
Жил Висенте
2 : 0
19.03.2021
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
2 : 1
08.11.2020
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
3 : 2
12.04.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 11 тур
Жил Висенте
0 : 0
30.11.2014
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Жил Висенте
1 : 0
11.05.2014
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 15 тур
Насьональ
2 : 0
12.01.2014
Жил Висенте
Португалия. Высшая лига, 21 тур
Жил Висенте
1 : 2
03.03.2013
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 6 тур
Насьональ
0 : 1
07.10.2012
Жил Висенте
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Насьональ
3 : 1
05.05.2012
Жил Висенте
Португалия. Высшая лига, 14 тур
Жил Висенте
0 : 3
08.01.2012
Насьональ
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Прогноз на матч «Насьонал» – «Жил Висенте»

Обе команды находятся в непростом положении, но у «Насьонала» есть некоторое преимущество – стабильность дома и последняя победа, давшая психологический толчок. У «Жил Висенте» большие проблемы в обороне и слабая форма в атаке, что делает их уязвимыми даже на фоне не самой результативной игры хозяев. Ставка на «Насьонал» выглядит логичной в этом контексте. Также стоит ожидать осторожной игры и тотала меньше 2.5.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Насьонала» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • «Жил Висенте» не забьeт – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Насьонала» больше 1.0 – коэффициент 1.85

2.05
Победа «Насьонала» – коэффициент 2.05
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Автор: Воронцов Егор
Португалия. Примейра Жил Висенте Насьональ
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