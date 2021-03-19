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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Насьональ
Жил Висенте - Насьональ: обзор матча 19 марта 2021
Жил Висенте
19.03.2021, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 24 тур
2 : 0
Завершен
Насьональ
55'
П. Маркеш
71'
С. Лино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Насьональ
90'
+2
Желтая карточка
Б. Риаскос
Замена
Родригао
️️️️
Лоуренси
90'
Вторая желтая
Ж. Афонсо
86'
Замена
A. Leautey
️️️️
К. Фуджимото
76'
75'
Замена
R. Micael
️️️️
Н. Борхес
75'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
В. Косьелло
ГОЛ! 2:0!
С. Лино
71'
Замена
С. Лино
️️️️
П. Маркеш
66'
Желтая карточка
И. Ногейра
61'
61'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
F. Ramos
60'
Замена
Ж. Камачу
️️️️
К. Горре
ГОЛ! 1:0!
П. Маркеш
Пас отдал
Лоуренси
55'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
44'
37'
Желтая карточка
Б. Рочес
36'
Замена
R. Freitas
️️️️
J. VigÃ¡rio
28'
Желтая карточка
F. Ramos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
31
Talocha
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
55
Нуну Борхес
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Жил Висенте
27
Паулиньо
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
8
Педринью
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
30
Seydou Sy
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
3-1-2-1-3
33
26
Фернандеш
40
Ногейра
2
Перейра
30
Минейро
5
Гонсалвеш
21
Афонсо
19
Фуджимото
7
Лоуренси
43
Маркеш
31
1-1-3-5
44
Педрао
55
Борхес
26
Косьелло
88
12
Тиль
22
35
Рочес
11
Горре
20
44
19
Фуджимото
50
50
19
Фуджимото
7
Лоуренси
5
Родригао
5
Родригао
7
Лоуренси
8
Педринью
8
Педринью
43
Маркеш
16
Лино
16
Лино
43
Маркеш
20
0
0
20
55
Борхес
14
14
55
Борхес
11
Горре
37
Камачу
37
Камачу
11
Горре
88
94
Риаскос
94
Риаскос
88
26
Косьелло
10
10
26
Косьелло
Остались в запасе
Жил Висенте
Насьональ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
27
Паулиньо
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
30
Seydou Sy
ЦФ
21
Лукас Кал
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
27
Паулиньо
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
77
Ив Барай
ЦФ
Остались в запасе
30
Seydou Sy
ЦФ
21
Лукас Кал
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Жил Висенте - Насьональ
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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