Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам

«Балтика» занимает 2-е место среди клубов топ-10 чемпионатов в Европе по среднему числу пропущенных мячей за игру.

Этот показатель у калининградцев составляет 0,4 гола. Они уступают только «Порту».

Список топ-7 команд по среднему числу пропущенных голов за матч:

0.3 – «Порту»;

0.4 – «Балтика»;

0.5 – «Гeзтепе»;

0.5 – «Спортинг»;

0.5 – «Жил Висенте»;

0.5 – «Арсенал»;

0.5 – «Рома»;

0.5 – «Комо».