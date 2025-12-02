Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам

«Балтика» занимает 2-е место среди клубов топ-10 чемпионатов в Европе по среднему числу пропущенных мячей за игру.
Этот показатель у калининградцев составляет 0,4 гола. Они уступают только «Порту».
Список топ-7 команд по среднему числу пропущенных голов за матч:
0.3 – «Порту»;
0.4 – «Балтика»;
0.5 – «Гeзтепе»;
0.5 – «Спортинг»;
0.5 – «Жил Висенте»;
0.5 – «Арсенал»;
0.5 – «Рома»;
0.5 – «Комо».
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ. Она пропустила 7 голов в 17 матчах.
- «Порту» лидирует в чемпионате Португалии с 3 пропущенными мячами в 12 играх.
Источник: телеграм-канал Opta Sports