  «Советскую школу похерили»: Дасаев опечален современными вратарями

«Советскую школу похерили»: Дасаев опечален современными вратарями

Сегодня, 22:16
1

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил современную вратарскую школу.

  • Дасаев больше всего матчей провел за «Спартак».
  • С командой он дважды брал чемпионат СССР.
  • За сборную СССР Дасаев в 1979-1990 годах провел 91 матч, пропустил 70 голов.

– Как, с вашей точки зрения, изменилось ремесло вратаря сейчас? Понятно, что футбол 1980-х и футбол 2010-х или 2020-х – это очень разный футбол. Вот конкретно работа вратаря – как она изменилась?

– Вы знаете, как бы грустно это ни было, изменилась в худшую сторону. Я не знаю, откуда всe это идeт. Может, оттуда – я иногда смотрю и зарубежные матчи, и вратарей смотрю. Вратарская школа вообще стала, если честно, никакой. И особенно это пришло к нам. Я не знаю, почему нашу, советскую школу взяли и, извините за выражение, убрали, похерили. А она была одной из лучших в мире. Начали приезжать какие-то тренеры – я не знаю, откуда они. Наша вратарская школа стала катастрофически плохой.

Во-первых, на выходах никто не играет, их не учат. Во-вторых, вот эта игра ногами, когда они «привозят» себе… Нас так никогда не учили. Разыгрывают, разыгрывают и получают голы. Да если проще – ударь его туда! Многие тренеры сейчас говорят: «Мне нужен вратарь, который хорошо играет ногами». Ну возьми тогда полевого игрока поставь в ворота. А ловить?! Играть на выходах не должен вратарь? Сейчас вратари не прыгают, а просто на колени становятся, как в хоккее, падают на месте.

Дасаев высказался о назначении Карседо в «Спартак» 5
Дасаев выступил против тренировок сборной Испании в российских командах 5
Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой» 25
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дасаев Ринат
Император 1
1771964315
Да ты не лучше
Ответить
