Бубнов призвал клубы РПЛ брать пример с «Зенита»

Сегодня, 21:45
3

Бывший спартаковец Александр Бубнов считает, что клубу не хватает четкой стратегии.

«Нет грамотного руководства и стратегии. То же самое касается не только «Спартака», это касается «Динамо». Сейчас это касается «Рубина» и многих команд. «Локомотива» – тоже, если по большому счeту брать, с учeтом тех задач, которые ставят. В меньшей степени это касается ЦСКА из московских команд.

Образец стратегии, что бы ни говорили про деньги, про что угодно, это, конечно, «Зенит». Рядом идeт «Краснодар». Там не совет директоров решает. Там всe Галицкий единолично решает. Это такой демократический диктатор», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • «Зенит» до прошлого сезона РПЛ выиграл 6 сезонов подряд.
  • Сейчас команда отстает от 1-го места на очко.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

Болельщики «Зенита» высмеяли задачи «Спартака» 10
Семак объяснил, почему не боится смерти
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи» 16
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Бубнов Александр
Айболид
1771959969
Пионер - всем ребятам пример ! (с)
Ответить
Leon777999
1771961135
Если для Бубнова Семак мастер стратегии, то я смело могу себя назвать чемпионом спорта по околовсяческим видам спорта, например, прыжкам в ширину задом...
Ответить
NewLife
1771962681
Сплюнь, чтобы не отравиться)
Ответить
