Бубнов призвал клубы РПЛ брать пример с «Зенита»

Бывший спартаковец Александр Бубнов считает, что клубу не хватает четкой стратегии.

«Нет грамотного руководства и стратегии. То же самое касается не только «Спартака», это касается «Динамо». Сейчас это касается «Рубина» и многих команд. «Локомотива» – тоже, если по большому счeту брать, с учeтом тех задач, которые ставят. В меньшей степени это касается ЦСКА из московских команд.

Образец стратегии, что бы ни говорили про деньги, про что угодно, это, конечно, «Зенит». Рядом идeт «Краснодар». Там не совет директоров решает. Там всe Галицкий единолично решает. Это такой демократический диктатор», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».