Павлюченко сформулировал ключевую проблему «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко недоволен уровнем игроков клуба.

– В чeм видите проблему «Спартака», который даeт большую фору в очках группе лидеров?

– Я всe время говорил: у нас принято, когда команда не может что-то выиграть, виноват тренер. Потому что игроков ты не уберeшь, убирают тренера. Скажу честно, некоторые футболисты в «Спартаке» сегодня не соответствуют тому уровню, который хотят видеть от клуба.

Чтобы команда боролась за чемпионство. Мне кажется, что уровень футболистов не соответствует уровню «Спартака».

– Это касается и российских игроков, и легионеров?

– 50 на 50.