Павлюченко сформулировал ключевую проблему «Спартака»

Сегодня, 21:09
2

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко недоволен уровнем игроков клуба.

– В чeм видите проблему «Спартака», который даeт большую фору в очках группе лидеров?

– Я всe время говорил: у нас принято, когда команда не может что-то выиграть, виноват тренер. Потому что игроков ты не уберeшь, убирают тренера. Скажу честно, некоторые футболисты в «Спартаке» сегодня не соответствуют тому уровню, который хотят видеть от клуба.

Чтобы команда боролась за чемпионство. Мне кажется, что уровень футболистов не соответствует уровню «Спартака».

– Это касается и российских игроков, и легионеров?

– 50 на 50.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Команда не брала лигу с 2017 года.
  • Павлюченко сейчас входит в штаб «Родины».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман
oyabun
1771959588
Чем просто так языком чесать, назвал бы конкретные фамилии. А так с умным видом напускать туману любой может.
Ответить
zigbert
1771961318
Можно подумать что сам играл идеально.
Ответить
18+
