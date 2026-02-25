Мартинс двумя словами описал впечатления от нового тренера «Спартака» Карседо

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился впечатлениями от главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Конечно, все тренеры отличаются, у каждого своя особенность. С новым главным тренером сейчас больше работаем над деталями, чтобы понять его видение, чтобы пропитаться...

И в целом процесс проходит очень хорошо. Тренировки интенсивные. Все нравится», – сказал Мартинс на клубном ютуб-канале.