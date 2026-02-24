Опытный инсайдер объяснил, как реагировать на новость о Коутиньо в ЦСКА

Журналист, болельщик ЦСКА Максим Квятковский подтвердил, что трансфер Филиппе Коутиньо возможен.

«Пока об этом могу сказать только одно: параллели между Коутиньо и прошлогодней историей с Миралемом Пьяничем вполне уместны.

Не далее как вчера в клубном канале опубликовали видео, где игроки рассказывали, с кем недавно общались. Жоао Виктор указал Коутиньо», – написал Квятковский.