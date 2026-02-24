Введите ваш ник на сайте
Опытный инсайдер объяснил, как реагировать на новость о Коутиньо в ЦСКА

24 февраля, 18:25
1

Журналист, болельщик ЦСКА Максим Квятковский подтвердил, что трансфер Филиппе Коутиньо возможен.

«Пока об этом могу сказать только одно: параллели между Коутиньо и прошлогодней историей с Миралемом Пьяничем вполне уместны.

Не далее как вчера в клубном канале опубликовали видео, где игроки рассказывали, с кем недавно общались. Жоао Виктор указал Коутиньо», – написал Квятковский.

  • 33-летний полузащитник 22 февраля расторг контракт с «Васко да Гама».
  • В этом году он провел за бразильский клуб 7 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
  • В сборной Бразилии Филиппе Коутиньо провел 68 матчей, забил 21 гол, сделал 11 ассистов. В ее составе он завоевал Кубок Америки-2019, играл на ЧМ-2018.

Источник: телеграм-канал Максима Квятковского
Комментарии (1)
Cleaner
1771947900
А что было не так с Пьяничем? Раз Кубок с Пьяничем взяли, значит научил он чему то молодежь ЦСКА. Такой опытный игрок нужен хотя бы для придания уверенности игрокам. На поле не блистал, но и борозды не портил.
Ответить
  • Читайте нас: 