Опытный инсайдер объяснил, как реагировать на новость о Коутиньо в ЦСКА

Журналист, болельщик ЦСКА Максим Квятковский подтвердил, что трансфер Филиппе Коутиньо возможен.
«Пока об этом могу сказать только одно: параллели между Коутиньо и прошлогодней историей с Миралемом Пьяничем вполне уместны.
Не далее как вчера в клубном канале опубликовали видео, где игроки рассказывали, с кем недавно общались. Жоао Виктор указал Коутиньо», – написал Квятковский.
- 33-летний полузащитник 22 февраля расторг контракт с «Васко да Гама».
- В этом году он провел за бразильский клуб 7 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- В сборной Бразилии Филиппе Коутиньо провел 68 матчей, забил 21 гол, сделал 11 ассистов. В ее составе он завоевал Кубок Америки-2019, играл на ЧМ-2018.
Источник: телеграм-канал Максима Квятковского