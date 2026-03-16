  Черданцев – о Талалаеве: «Он не провокатор и ничего не делает исподтишка»

Черданцев – о Талалаеве: «Он не провокатор и ничего не делает исподтишка»

Вчера, 21:53
2

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о скандальной ситуации в концовке игры 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

  • Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

– Кто прав и кто виноват в потасовке в концовке матча?

– Я не судья и не собираюсь это разбирать, это дело КДК. Но такие вещи недопустимы ни при каких обстоятельствах, неважно кто куда пошел. Это полнейшее безобразие и не красит никого, кто в этом всем принимал участие.

Санкции будут самые строгие в обе стороны, и это правильно. Подобному в футболе не место. Потом мы удивляемся, откуда берется вся вакханалия в детско‑юношеском футболе.

Я на это насмотрелся, когда мой сын занимался футболом, у меня волосы встали дыбом, когда я увидел, как ведут себя родители, тренеры, дети. А потом они смотрят на подобное в матчах на центральном ТВ и думают: значит, так можно. Конечно, это должно пресекаться.

Можно сколько угодно говорить, что Талалаев выбил мяч ради победы, я не буду разбирать детально. Но мне кажется, что здесь есть репутационный момент.

Андрей Викторович проводит шикарный сезон, «Балтика» выиграла абсолютно по делу. С тренерской точки зрения к Талалаеву вопросов никаких нет, это одна из лучших команд сезона. Не сомневаюсь, что «Балтика» и останется ей до конца сезона.

Но есть репутационный момент. Тренерский статус Талалаева в этом сезоне значительно вырос в сознании общественности, в сознании потенциальных работодателей.

Эти моменты складываются из его характера, я давно знаю Андрея Викторовича и не думаю, что он это все делает специально. Он так устроен, такой какой есть. Он не провокатор и ничего не делает исподтишка. Все у всех на виду.

И с точки зрения дальнейшей карьеры это идет во вред. Ему нужно двигаться дальше и развиваться в сторону топ‑клуба, при всем уважении к «Балтике». Но такие моменты…

Это не первый случай, он уже отбыл дисквалификацию. Станкович в этом случае не лучший пример для подражания. Это может плохо повлиять на дальнейшую карьеру, потому что какой‑то руководитель в будущем вспомнит этот эпизод и подумает про себя, тренер, который так себя ведет и постоянно ходит под дисквалификацией… Стоит ли связываться?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Черданцев Георгий
Комментарии (2)
Хулиганин
1773691244
Чердак урод. Чего такого делал Станкович, до чего не доскакал Талалаев. Или он сукин сын, но наш сукин сын.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1773693725
Он и в Балтике может хорошо тренировать,она идёт выше "топ клубов".Смысл идти тренировать днарей у которых только имя осталось
Ответить
