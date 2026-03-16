Черданцев – о Талалаеве: «Он не провокатор и ничего не делает исподтишка»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о скандальной ситуации в концовке игры 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

– Кто прав и кто виноват в потасовке в концовке матча?

– Я не судья и не собираюсь это разбирать, это дело КДК. Но такие вещи недопустимы ни при каких обстоятельствах, неважно кто куда пошел. Это полнейшее безобразие и не красит никого, кто в этом всем принимал участие.

Санкции будут самые строгие в обе стороны, и это правильно. Подобному в футболе не место. Потом мы удивляемся, откуда берется вся вакханалия в детско‑юношеском футболе.

Я на это насмотрелся, когда мой сын занимался футболом, у меня волосы встали дыбом, когда я увидел, как ведут себя родители, тренеры, дети. А потом они смотрят на подобное в матчах на центральном ТВ и думают: значит, так можно. Конечно, это должно пресекаться.

Можно сколько угодно говорить, что Талалаев выбил мяч ради победы, я не буду разбирать детально. Но мне кажется, что здесь есть репутационный момент.

Андрей Викторович проводит шикарный сезон, «Балтика» выиграла абсолютно по делу. С тренерской точки зрения к Талалаеву вопросов никаких нет, это одна из лучших команд сезона. Не сомневаюсь, что «Балтика» и останется ей до конца сезона.

Но есть репутационный момент. Тренерский статус Талалаева в этом сезоне значительно вырос в сознании общественности, в сознании потенциальных работодателей.

Эти моменты складываются из его характера, я давно знаю Андрея Викторовича и не думаю, что он это все делает специально. Он так устроен, такой какой есть. Он не провокатор и ничего не делает исподтишка. Все у всех на виду.

И с точки зрения дальнейшей карьеры это идет во вред. Ему нужно двигаться дальше и развиваться в сторону топ‑клуба, при всем уважении к «Балтике». Но такие моменты…

Это не первый случай, он уже отбыл дисквалификацию. Станкович в этом случае не лучший пример для подражания. Это может плохо повлиять на дальнейшую карьеру, потому что какой‑то руководитель в будущем вспомнит этот эпизод и подумает про себя, тренер, который так себя ведет и постоянно ходит под дисквалификацией… Стоит ли связываться?