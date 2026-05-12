Черданцев: «Не будем показывать послематчевое интервью Медведева»

Комментатор Георгий Черданцев отказался демонстрировать эмоциональную речь вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в эфире «Матч ТВ».

«Мы зачем здесь собираемся? Чтобы делиться хорошими примерами и не делиться плохими.

Именно поэтому мы не будем показывать послематчевое хамское интервью Медведева, потому что это ничему не научит молодежь, которая смотрит нашу передачу. А профессионализм Сергеева научит. Поэтому мы это показываем. В этом наша просветительская функция», – сказал Черданцев.

В передачче «После футбола с Георгием Черданцевым» ведущий и гости студии обсуждали, что форвард «Динамо» Иван Сергеев проявляет большой профессионализм на фоне того, что перестал попадать в стартовый состав.