  • Черданцев: «Не будем показывать послематчевое интервью Медведева»

Черданцев: «Не будем показывать послематчевое интервью Медведева»

12 мая, 08:30
7

Комментатор Георгий Черданцев отказался демонстрировать эмоциональную речь вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в эфире «Матч ТВ».

«Мы зачем здесь собираемся? Чтобы делиться хорошими примерами и не делиться плохими.

Именно поэтому мы не будем показывать послематчевое хамское интервью Медведева, потому что это ничему не научит молодежь, которая смотрит нашу передачу. А профессионализм Сергеева научит. Поэтому мы это показываем. В этом наша просветительская функция», – сказал Черданцев.

В передачче «После футбола с Георгием Черданцевым» ведущий и гости студии обсуждали, что форвард «Динамо» Иван Сергеев проявляет большой профессионализм на фоне того, что перестал попадать в стартовый состав.

  • «Пари НН» уступил ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ.
  • По ходу матча болельщики нижегородцев показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее главного тренера Алексея Шпилевского и подписью: «Наш тренер».
  • После матча Медведев отчитал фанатов за баннеры: «Пускай, ###, дома сидят, ###, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, ###, смотрю на трибуну, ###, – плакаты вывесили они, ###».

Россия. Премьер-лига ЦСКА Пари НН Динамо Медведев Никита Сергеев Иван Черданцев Георгий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1778567507
Черданцев: "Мы зачем здесь собираемся? Чтобы отрабатывать деньги Газпрома. Поэтому будем показывать только интервью футболистов Зенита"
Ответить
Иван Петров 1986
1778568016
Собираетесь вы тут для того чтобы получать бабки от газпрома.
Ответить
mab1011
1778571437
А Черданцев здесь, чтобы лишний раз п о д ъ е б н у т ь ЦСКА,сказав: "Пари НН умудрился проиграть ЦСКА..." Как будто ЦСКА находится в зоне вылета, а НН до игры был фаворитом матча .
Ответить
рылы
1778572271
про газпром уже писали? я не опоздал?
Ответить
aldo conte
1778574204
Шпилевский не пропадёт, а Нижний сгинет в дебрях 1-й лиги, как "Уфа".
Ответить
Интерес
1778584617
Всех Медведевых вредно в эфир выводить.
Ответить
