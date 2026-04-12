  • Черданцев определил однозначного фаворита матча «Зенит» – «Краснодар»

Черданцев определил однозначного фаворита матча «Зенит» – «Краснодар»

12 апреля, 11:55
5

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

– Кто фаворит в матче «Зенит» – «Краснодар»?

– «Зенит» – однозначный фаворит, «Краснодар» уже едет просто на ободах. Потрачены силы в матче с «Динамо», не было возможности сделать нормальную ротацию. «Краснодар» не берет игроков, чтобы они просто протирали штаны на лавке за большую зарплату. И правильно делает, с одной стороны. С другой – скамейка, конечно, нужна.

В таком плотном календаре команде тяжело: перелеты, травмы, дисквалификации. Плюс пропускает матч Черников, это большая проблема. С точки зрения настроя на игру команда будет готова на сто процентов, но в плане сил будет тяжеловато. Матч выездной для них, а «Зенит» умеет играть такие решающие матчи. На мой взгляд, он фаворит. Это ничего не гарантирует, но у «Зенита» есть все шансы обойти «Краснодар» в турнирной таблице в этом туре.

  • «Зенит» примет «Краснодар» в 19:30 мск.
  • Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.
  • «Краснодар» защищает титул. «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Черданцев Георгий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1775985981
Кто больше заплатит Карасю,Озон или Газпром. В любом случае выиграет Карась
Ответить
Бумбраш
1775988194
Алкашу уже чекушку занесли? Дерябнул и начал визжать
Ответить
Бумбраш
1775989503
У быков нет побед над зинкой при судействе карася..пора прервать эту серию..неделя благоволит
Ответить
АК 68
1775989876
Ещё бы,ты по другому сказал.
Ответить
Хулиганин
1775994190
Прогиб засчитан.
Ответить
