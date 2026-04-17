ЭСК признала ошибку Карасева в эпизоде с удалением Педро

Сегодня, 13:40
16

Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение главного судьи Сергея Карасева показать красную карточку вингеру «Зенита» Педро в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Игра прошла в Санкт-Петербурге 12 апреля.

«Момент по обращению ФК «Зенит» и контрольно-дисциплинарного комитета. Время по таймеру: 75-я минута Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Зенит» Педро после видеопросмотра.

Решение: судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Зенит» Педро после видеопросмотра. Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: игрок «Зенита» Педро действовал в опасной манере, выставив шипы вперeд, однако в его действиях отсутствовала высокая интенсивность.

Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, делая полный замах при попытке ударить по мячу, не сыграл в мяч, что придало эпизоду дополнительную интенсивность.

Учитывая, что Педро действовал в опасной манере, использовал шипы, а контакт произошeл высоко, он нарушает правила игры.

Комиссия оценивает данную ситуацию как штрафной удар и жeлтую карточку за безрассудные действия со стороны Педро», – говорится в сообщении.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Сперцян Эдуард Педро Карасев Сергей
Комментарии (16)
Юбиляр
1776423018
"однако в его действиях отсутствовала ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ" - травма не достаточной степени тяжести, вот если бы ногу сломал, тогда - "ДА", это - "красная" ! Гыгыгы.
ziborock
1776423149
Помнится Соболева в Спартаке удалили за наступ после того как он сыграл в мяч, и никого в ЭСК не волновало что игрок Ахмата подсунул свою ногу под ногу Соболева, нам объяснили что был фол и точка!!! Что теперь изменилось кроме того что Педро игрок Зенита?! Да ничего! Чистая красная с нанесением травмы!!! Админресурс Зенита включился по полной чтобы столетие в очередной раз не переносить! Уже даже без палева ставят судить Краснодар одних питерских судей!))) Мое презрение господа Петербуржцы!!!
Юбиляр
1776423152
"действовал в опасной манере, использовал шипы, а контакт произошeл высоко, он нарушает правила игры." - я правильно понимаю, что если вдарить по ноге не высоко или не шипами, то это и не нарушение ВОВСЕ? Гыгыгы
Интерес
1776423496
Вот такой конфуз, друзья: удалили ***** зря... Три каких-то чудака обнулили Семака.
ZAITZEFF2011
1776423508
Какие меры приняты к судье Карасеву? Лишение зп, отстранение от судейства, полиграф?
TOMSON
1776424917
Не понимаю я данной системы. Я в целом, а не про эпизод. В этой ЭСК должны не бывшие футболисты с руководителями сидеть, а жесткие буквоеды. Они могут вообще в футболе ничего не понимать, но написанные правила должны трактовать так как написаны. И решение должно быть не голосованием. Так можно было делать до эпохи тотального наблюдения. Сейчас камеры каждый миллиметр движения способны разглядеть и показать. Решение должно быть аргументировано с позиции правил! А там двоякого прочтения быть не должно. И ладно бы таких моментов 1-2 за чемпионат. В каждом туре каким-то «кто как понял» решают. Так мы порядок в правилах точно не наведем.
Император 1
1776427301
Так и есть, этот симулянт Сперцян кучу матчей Краснодару своим нытьём спас
Номэд
1776427647
Эск одни и те же нарушения трактуют по разному, и всегда в пользу вшивых.
ZENIT-59
1776429251
Карасев просто сыграл за Краснодар- главное не дать Зениту шанса на золото!
slavа0508
1776430961
А что правил нет ???Почему решение голосованием ???сегодня хотим так . завтра будем по другому хотеть .выходит так однако ...
