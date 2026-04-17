ЭСК признала ошибку Карасева в эпизоде с удалением Педро

Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение главного судьи Сергея Карасева показать красную карточку вингеру «Зенита» Педро в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Игра прошла в Санкт-Петербурге 12 апреля.

«Момент по обращению ФК «Зенит» и контрольно-дисциплинарного комитета. Время по таймеру: 75-я минута Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Зенит» Педро после видеопросмотра.

Решение: судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Зенит» Педро после видеопросмотра. Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: игрок «Зенита» Педро действовал в опасной манере, выставив шипы вперeд, однако в его действиях отсутствовала высокая интенсивность.

Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, делая полный замах при попытке ударить по мячу, не сыграл в мяч, что придало эпизоду дополнительную интенсивность.

Учитывая, что Педро действовал в опасной манере, использовал шипы, а контакт произошeл высоко, он нарушает правила игры.

Комиссия оценивает данную ситуацию как штрафной удар и жeлтую карточку за безрассудные действия со стороны Педро», – говорится в сообщении.