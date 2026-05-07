Сафонов подробно высказался о выходе в финал Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями в связи со вторым подряд выходом своей команды в финал ЛЧ.

«Поздравляю всех, кто болел и переживал за нас. Рад быть частью нашего командного результата, влиять на игру напрямую. И просто быть там, где я сейчас нахожусь.

Если оглянуться на весь наш путь, то, как и в прошлом году, он был непростым. Но, как и год назад, мы снова в финале Лиги чемпионов.

Сейчас эмоции уже немного улеглись, и на смену им приходит усталость. А вместе с ней и осознание того, какую работу мы проделали вчера.

Горжусь своей командой: от матча к матчу ребята показывают свои лучшие качества и всe больше отдаются на поле. В таких играх особенно важен вклад каждого, здесь сразу чувствуется, если кто-то выпадает из общего ритма.

Сейчас есть немного времени перевести дух. А дальше, нужно завершить чемпионат Уже после следующего тура есть шанс стать чемпионами, хотя по ощущениям, решающим станет матч против «Ланса». Готовимся, всe в наших руках», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.