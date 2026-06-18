Песьяков двумя словами описал свадьбу Сафонова

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков побывал на свадьбе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Они вместе выступали за национальную сборную России.
«Свадьба Сафонова прошла очень душевно и стильно. Приятно оказаться там! Единственное, что начало было такое…
В Москве 27 градусов – из тенeчка не очень хотелось выходить (смеeтся). Несмотря на жару, а потом на ливень – всe прошло классно. Только положительные эмоции. Ребятам совет да любовь и счастья!
Какими-то супердрузьями я бы не назвал нас. Товарищи, может. Можем обменяться сообщениями спокойно. В сборной много времени вместе проводили: разговаривали, в карты могли поиграть.
Сейчас постоянно болеем за Матвея. Он даже говорит, что нет-нет да и следит за нашим чемпионатом. Не забывает про нас!» – рассказал Песьяков.
- 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.