ЧМ-2026. Испания разгромила Саудовскую Аравию – 4:0!

Испания крупно обыграла Саудовскую Аравию в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.
Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте и закончилась победой европейской сборной со счетом 4:0.
18-летний Ламин Ямаль забил свой первый гол на ЧМ.
Микель Оярсабаль оформил 1+2.
Испанцы набрали четыре очка и возглавляют группу Н. Саудовцы с одним очком располагаются на третьей строчке.
Чемпионат мира. Группа H. 2 тур
Испания - Саудовская Аравия - 4:0 (3:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Ямаль, 10; 2:0 - М. Оярсабаль, 21; 3:0 - М. Оярсабаль, 24; 4:0 - Х. Тамбакти, 49 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»