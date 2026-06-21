ЧМ-2026. Испания разгромила Саудовскую Аравию – 4:0!

Испания крупно обыграла Саудовскую Аравию в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте и закончилась победой европейской сборной со счетом 4:0.

18-летний Ламин Ямаль забил свой первый гол на ЧМ.

Микель Оярсабаль оформил 1+2.

Испанцы набрали четыре очка и возглавляют группу Н. Саудовцы с одним очком располагаются на третьей строчке.