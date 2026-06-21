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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Испания - Саудовская Аравия
Испания - Саудовская Аравия: обзор матча 21 июня 2026
Испания
21.06.2026, воскресенье, 19:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
4 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
10'
Л. Ямаль
21'
М. Оярсабаль
24'
М. Оярсабаль
49'
Х. Тамбакти (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Саудовская Аравия
Завершен
Гол отменен
Ферран Торрес
90'
+5
90'
Замена
Халид Аль-Ганнам
️️️️➡️️
Салем Аль-Давсари
90'
+6'
Замена
Фабиан Руис
️️️️➡️️
Педри
71'
Замена
Нико Уильямс
️️️️➡️️
Алекс Баэна
63'
Замена
Микель Мерино
️️️️➡️️
Дани Ольмо
63'
62'
Замена
Мохаммед Абулшамат
️️️️➡️️
Фирас Аль-Бурайкан
62'
Замена
Ала'а Аль-Хаджи
️️️️➡️️
Абдулелах Аль-Амри
60'
Желтая карточка
Мохамед Канно
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Хассан Тамбакти
49'
46'
Замена
Абдулла Аль-Хамдан
️️️️➡️️
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
46'
Замена
Мохамед Канно
️️️️➡️️
Абдулла аль-Хаибари
Замена
Йереми Пино
️️️️➡️️
Ламин Ямаль
46'
Замена
Ферран Торрес
️️️️➡️️
Микель Оярсабаль
46'
45'
+5'
29'
Желтая карточка
Салем Аль-Давсари
ГОЛ! 3:0!
Микель Оярсабаль
Пас отдал
Дани Ольмо
24'
ГОЛ! 2:0!
Микель Оярсабаль
Пас отдал
Эмерик Ляпорт
21'
ГОЛ! 1:0!
Ламин Ямаль
Пас отдал
Микель Оярсабаль
10'
Показать весь матч
Live: Испания - Саудовская Аравия
Поле
Текстовая версия
90+5'
Решение ВАР. Нет гола!
90+2'
Отмена гола после ВАР. Ферран Торрес (Spain)
90+2'
Ферран Торрес (Spain) в офсайде.
91+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
90'
Замена у команды Saudi Arabia. Nasser Al Dawsari ушел, Khalid Al Ghannam вышел.
87'
Пауза в матче. Травму получил Мохамед Канно (Saudi Arabia).
84'
Правила нарушил Эмерик Ляпорт (Spain).
84'
Salem Al Dawsari (Saudi Arabia) заработал штрафной в атаке.
83'
Mohammed Abu Al Shamat (Saudi Arabia) заработал штрафной на правом фланге.
82'
Hassan Al Tambakti (Saudi Arabia) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Abdullah Al Hamddan (Saudi Arabia) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Унаи Симон (Spain).
70'
Замена у команды Spain. Педри ушел, Фабиан Руис вышел.
70'
Замена у команды Spain. Педри ушел, Фабиан Руис вышел.
68'
Родри (Spain) в офсайде.
65'
Момент не реализован! Ферран Торрес (Spain). Проникающий пас делал Микель Мерино.
62'
Правила нарушил Ферран Торрес (Spain).
62'
Али Ладжами (Saudi Arabia) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил Йереми Пино (Spain).
62'
Moteb Al Harbi (Saudi Arabia) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Замена у команды Spain. Алекс Баэна ушел, Нико Уильямс вышел.
61'
Замена у команды Spain. Дани Ольмо ушел, Микель Мерино вышел.
60'
Замена у команды Saudi Arabia. Abdulelah Al Amri ушел, Alaa Al Hejji вышел.
60'
Замена у команды Saudi Arabia. Feras Al Brikan ушел, Mohammed Abu Al Shamat вышел.
60'
Пауза в матче. Травму получил Родри (Spain).
60'
Мохамед Канно (Saudi Arabia) получил желтую карточку за фол.
60'
Родри (Spain) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Правила нарушил Мохамед Канно (Saudi Arabia).
54'
Правила нарушил Педро Порро (Spain).
53'
Правила нарушил Марк Кукурелья (Spain).
53'
Feras Al Brikan (Saudi Arabia) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Ферран Торрес (Spain) пробил головой по воротам. Сейв сделал Mohammed Al Owais (Saudi Arabia).
53'
Педро Порро (Spain) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Mohammed Al Owais (Saudi Arabia). Проникающий пас делал Пау Кубарси.
49'
Гол! 4:0! В свои ворота забил Hassan Al Tambakti (Saudi Arabia).
49'
Марк Кукурелья (Spain) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Mohammed Al Owais (Saudi Arabia).
46'
Salem Al Dawsari (Saudi Arabia) в офсайде.
45'
Замена у команды Spain. Микель Оярсабаль ушел, Ферран Торрес вышел.
45'
Замена у команды Spain. Ламин Ямаль ушел, Йереми Пино вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Saudi Arabia. Musab Al Juwayr ушел, Abdullah Al Hamddan вышел.
45'
Замена у команды Saudi Arabia. Abdullah Al Khaibari ушел, Мохамед Канно вышел.
45+6'
1-й тайм окончен. Счет 3:0.
45+5'
Правила нарушил Микель Оярсабаль (Spain).
45+5'
Salem Al Dawsari (Saudi Arabia) заработал штрафной на своей половине поля.
45+4'
Удар заблокирован. Бил Salem Al Dawsari (Saudi Arabia).
45+1'
Момент не реализован! Родри (Spain). Пас отдал Алекс Баэна.
46+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
44'
Пау Кубарси отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Saudi Arabia.
42'
Момент не реализован! Микель Оярсабаль (Spain).
41'
Правила нарушил Дани Ольмо (Spain).
41'
Nasser Al Dawsari (Saudi Arabia) заработал штрафной в атаке.
37'
Musab Al Juwayr (Saudi Arabia) в офсайде.
37'
Момент не реализован! Ламин Ямаль (Spain). Пас отдал Педро Порро.
36'
Ламин Ямаль (Spain) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Mohammed Al Owais (Saudi Arabia). Пас отдал Родри.
36'
Микель Оярсабаль (Spain) пробил (левой ногой) и попал в перекладину!
35'
Момент не реализован! Abdulelah Al Amri (Saudi Arabia). Пас после быстрого прохода сделал Musab Al Juwayr.
30'
Salem Al Dawsari (Saudi Arabia) получил желтую карточку за фол.
30'
Момент не реализован! Ламин Ямаль (Spain). Пас отдал Педро Порро.
28'
Пауза окончена. Матч продолжается.
24'
Гол! 3:0! Забил Микель Оярсабаль (Spain). Пас головой сделал Дани Ольмо.
21'
Гол! 2:0! Забил Микель Оярсабаль (Spain). Ассистент - Эмерик Ляпорт.
21'
Момент не реализован! Дани Ольмо (Spain).
20'
Али Ладжами отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Spain.
17'
Микель Оярсабаль (Spain) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Mohammed Al Owais (Saudi Arabia).
16'
Правила нарушил Алекс Баэна (Spain).
16'
Musab Al Juwayr (Saudi Arabia) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Момент не реализован! Алекс Баэна (Spain). Пас отдал Эмерик Ляпорт.
13'
Момент не реализован! Педри (Spain).
10'
Гол! 1:0! Забил Ламин Ямаль (Spain). Ассистент - Микель Оярсабаль.
10'
Момент не реализован! Педро Порро (Spain). Пас отдал Ламин Ямаль.
9'
Feras Al Brikan (Saudi Arabia) сыграл рукой.
8'
Момент не реализован! Дани Ольмо (Spain). Пас отдал Алекс Баэна.
8'
Abdullah Al Khaibari отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Spain.
4'
Момент не реализован! Ламин Ямаль (Spain). Пас отдал Пау Кубарси.
2'
Сауд Абдулхамид отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Spain.
2'
Удар заблокирован. Бил Алекс Баэна (Spain). Ассистент - Педро Порро.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
26
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Айман Яхья
ПВ
20
Султан Мандаш
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
24
Кукурелья
22
Кубарси
14
Ляпорт
12
Порро
16
Родри
20
Педри
21
Оярсабаль
10
Ольмо
19
Ямаль
15
Баэна
3-2-2-1-1
21
аль-Уваис
5
Тамбакти
3
Ладжами
4
Аль-Амри
12
Абдулхамид
6
Аль-Давсари
15
аль-Хаибари
7
Аль-Джувейр
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
15
Баэна
17
Уильямс
17
Уильямс
15
Баэна
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Торрес
21
Оярсабаль
19
Ямаль
11
Пино
11
Пино
19
Ямаль
9
Аль-Бурайкан
26
Абулшамат
26
Абулшамат
9
Аль-Бурайкан
4
Аль-Амри
18
Аль-Хаджи
18
Аль-Хаджи
4
Аль-Амри
15
аль-Хаибари
23
Канно
23
Канно
15
аль-Хаибари
10
Аль-Давсари
17
Аль-Ганнам
17
Аль-Ганнам
10
Аль-Давсари
7
Аль-Джувейр
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
7
Аль-Джувейр
Остались в запасе
Испания
Саудовская Аравия
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Айман Яхья
ПВ
20
Султан Мандаш
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Айман Яхья
ПВ
20
Султан Мандаш
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Испания - Саудовская Аравия
2
Всего ударов по воротам
22
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
2
Офсайды
2
3
Количество передач
726
364
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.3
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Мерседес-Бенц
Посещаемость:
68239
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