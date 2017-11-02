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    Гиоргос Донис

    Тренер
    Имя Гиоргос
    Фамилия Донис
    Команда Аль-Фатех
    Гражданство Греция
    Дата рождения 29 октября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Маккаби 3 1 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2021 Сутьеска 0 : 0 Маккаби
    29.07.2021 Маккаби 3 : 1 Сутьеска
    05.08.2021 Спартак Тр 0 : 0 Маккаби
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