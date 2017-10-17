Тренер АПОЭЛа предложил запереть Обамеянга в раздевалке

Тренер АПОЭЛа Гиоргос Донис нашел наиболее эффективный вариант того, как сдержать лидера нападения «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Может, мы запрем его в раздевалке! Когда против тебя играют такие талантливые парни, у них всегда будут моменты.

То же относится к Месси, Роналду или Кейну. Мы постараемся сократить количество этих моментов и будем надеяться, что он их не реализует», – заявил Донис.

Матч третьего тура Лиги чемпионов АПОЭЛ – «Боруссия» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.