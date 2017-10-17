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    Тренер АПОЭЛа предложил запереть Обамеянга в раздевалке

    Тренер АПОЭЛа Гиоргос Донис нашел наиболее эффективный вариант того, как сдержать лидера нападения «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

    «Может, мы запрем его в раздевалке! Когда против тебя играют такие талантливые парни, у них всегда будут моменты.

    То же относится к Месси, Роналду или Кейну. Мы постараемся сократить количество этих моментов и будем надеяться, что он их не реализует», – заявил Донис.

    Матч третьего тура Лиги чемпионов АПОЭЛ – «Боруссия» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.10.2017 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 17 октября 2017, 21:00

      в россию он приехал,а голова поэхал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 17 октября 2017, 18:10

      А поел он чего-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 октября 2017, 10:23

      неплохая тактическая задумка))

      4
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 17 октября 2017, 09:32

      У этого тренера хоть план на иргу есть)))

      9
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