Нойер догнал Месси по важному показателю в ЛЧ

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вышел на поле с первых минут в матче с «Реалом».
40-летний немец проводит 136-ю игру в старте за одну команду в Лиге чемпионов.
По этому показателю он догнал экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Больше таких матчей в ЛЧ только у бывшего капитана «Реала» Икера Касильяса – 149.
- «Реал» и «Бавария» проводят первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2025/26.
- Ответная встреча в Мюнхене запланирована на 15 апреля.
Источник: Opta