Нойер догнал Месси по важному показателю в ЛЧ

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вышел на поле с первых минут в матче с «Реалом».

40-летний немец проводит 136-ю игру в старте за одну команду в Лиге чемпионов.

По этому показателю он догнал экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Больше таких матчей в ЛЧ только у бывшего капитана «Реала» Икера Касильяса – 149.