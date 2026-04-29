Губерниев сказал, кто сейчас лучше – Сафонов или Овечкин

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова лучшим российским спортсменом в мире в данный момент.

28 апреля парижане дома обыграли «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:4.

«Игра была веселая, конечно, Сафонов сыграл хорошо. Прямо сейчас Матвей – лучший российский спортсмен в мире. В отличие от того же Александр Овечкина, Сафонов играет в плей‑офф, да еще как играет.

Никогда не болел за «ПСЖ» или иностранные команды, но, когда за них играют люди, к которым я неравнодушен, как к Матвею, я их поддерживаю. Поэтому желаю «ПСЖ» победы в Лиге чемпионов, и чтобы Сафонов добился этого достижения в качестве основного вратаря.

Играл против «Баварии» он хорошо, так бывает, когда всe залетает в ворота. При этом Нойер пропустил на один мяч больше, а это один из величайших вратарей в истории футбола. Рассуждать об ошибках Сафонова в этом матче не буду, потому что такие ошибки еще надо заслужить», – сказал Губерниев.