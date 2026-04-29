Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев сказал, кто сейчас лучше – Сафонов или Овечкин

Сегодня, 13:12
12

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова лучшим российским спортсменом в мире в данный момент.

28 апреля парижане дома обыграли «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:4.

«Игра была веселая, конечно, Сафонов сыграл хорошо. Прямо сейчас Матвей – лучший российский спортсмен в мире. В отличие от того же Александр Овечкина, Сафонов играет в плей‑офф, да еще как играет.

Никогда не болел за «ПСЖ» или иностранные команды, но, когда за них играют люди, к которым я неравнодушен, как к Матвею, я их поддерживаю. Поэтому желаю «ПСЖ» победы в Лиге чемпионов, и чтобы Сафонов добился этого достижения в качестве основного вратаря.

Играл против «Баварии» он хорошо, так бывает, когда всe залетает в ворота. При этом Нойер пропустил на один мяч больше, а это один из величайших вратарей в истории футбола. Рассуждать об ошибках Сафонова в этом матче не буду, потому что такие ошибки еще надо заслужить», – сказал Губерниев.

  • 27-летний Сафонов провел за «ПСЖ» в этом сезоне 23 матча, пропустил 24 гола, сыграл на ноль в 11 встречах.
  • «Вашингтон Кэпиталз», за который играет российский хоккеист Александр Овечкин, в этом сезоне занял 9-е место в Восточной конференции НХЛ и не попал в плей-офф.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Бавария ПСЖ Сафонов Матвей Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777457786
Вообще кукушка съехала, разные виды спорта и амплуа игроков разные
Ответить
sochi-2013
1777457815
Даже для Губы- это перебор.
Ответить
361isa@mail.ru
1777458377
он же не говорит что Овечкин хуже вратарь чем Сафонов. Он сравнивает их как спортсменов
Ответить
TOMSON
1777460026
Что-то вспоминаю и не вспомню. Кто у нас последний в 1/2 играл? Не Аленичев ли?
Ответить
slavа0508
1777461459
Ну вообще то у нас полно спортсменов которые неоднократно брали олимпийское золото и вдруг Сафонов лучшим стал ...
Ответить
Цугундeр
1777461690
))) " Кто более матери -истории ценен?"))))
Ответить
gor77
1777464377
Блин, вот точно про таких как этот гребец из телевизора:))))) Фима бегает по городу и заходит во все аптеки. Его встретил Сёма и спрашивает: - Фима! Что ты бегаешь по аптекам? Что ищешь? - Сёма! Я ищу вазелин. - А! Тебе по работе?
Ответить
VVM1964
1777464819
Сравнил тёплое с мягким !)...
Ответить
VVM1964
1777464883
Мостовой однозначно, во всяком случае с его слов !))...
Ответить
Цугундeр
1777466174
) Да этот- то да.. Вознёсся выше он патлатою главою...)
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 