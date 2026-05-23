Известен главный кандидат на пост тренера «Пари НН»

Заур Тедеев, бывший главный тренер «Акрона», может возглавить «Пари НН».
Тедеев считается главным кандидатом на должность главного тренера нижегородского клуба.
Ранее стало известно, что бизнесмен Алексей Репик и агент Павел Андреев возьмут кураторство над «Пари НН». Именно они рассматривают Тедеева в качестве приоритетного варианта.
- Тедеев работал с «Акроном» с декабря 2023 года. В заключительном туре прошлого сезона РПЛ тольяттинцы уступили «Крыльям Советов» (1:4), после чего 44-летний специалист покинул команду. Поражение отправило «Акрон» в стыковые матчи.
- «Пари НН» финишировал на 15-м месте и напрямую вылетел из РПЛ.
- Команда начинала сезон под руководством Алексея Шпилевского, которого за три тура до финиша сменил Вадим Гаранин.
