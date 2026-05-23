Известен главный кандидат на пост тренера «Пари НН»

Сегодня, 11:39
7

Заур Тедеев, бывший главный тренер «Акрона», может возглавить «Пари НН».

Тедеев считается главным кандидатом на должность главного тренера нижегородского клуба.

Ранее стало известно, что бизнесмен Алексей Репик и агент Павел Андреев возьмут кураторство над «Пари НН». Именно они рассматривают Тедеева в качестве приоритетного варианта.

  • Тедеев работал с «Акроном» с декабря 2023 года. В заключительном туре прошлого сезона РПЛ тольяттинцы уступили «Крыльям Советов» (1:4), после чего 44-летний специалист покинул команду. Поражение отправило «Акрон» в стыковые матчи.
  • «Пари НН» финишировал на 15-м месте и напрямую вылетел из РПЛ.
  • Команда начинала сезон под руководством Алексея Шпилевского, которого за три тура до финиша сменил Вадим Гаранин.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Пари НН Тедеев Заур
ewgadzaew
1779525961
Интерес
1779527484
Круговорот овна в природе.
Сергей-Куприянов-vkontakt
1779535214
А как же Юран?Его ведь очередь
FCSpartakM
1779539551
По классике, Акрон чуть ли не худшая команда по весне, но это устраивает команду, которая играла примерно так же.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
