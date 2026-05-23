Известен главный кандидат на пост тренера «Пари НН»

Заур Тедеев, бывший главный тренер «Акрона», может возглавить «Пари НН».

Тедеев считается главным кандидатом на должность главного тренера нижегородского клуба.

Ранее стало известно, что бизнесмен Алексей Репик и агент Павел Андреев возьмут кураторство над «Пари НН». Именно они рассматривают Тедеева в качестве приоритетного варианта.