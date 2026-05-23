Мнение Рабинера о возвращении Шварца в «Динамо»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Немецкий специалист уже возглавлял «Динамо» – с 2020 по 2022 год.

Шварцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в немецких «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.

«Динамо» назначило главным тренером Сандро Шварца. Ролан Гусев в его штаб не войдет, что более чем логично с обеих сторон. Если уж начал работать главным, и неплохо начал, – не стоит делать шаг назад. Тем более что все, к тому же с учетом его заявлений после Лички и Карпина, восприняли бы это как ожидание отставки Сандро, да и тот явно не был бы рад.

О немце и в клубе, и у игроков, и у болельщиков бело-голубых остались только хорошие воспоминания. Не только о бронзовом сезоне и коллективе, который тогда сложился и сплотился, но и о том, как он уходил – доработав до конца сезон-21/22, никуда не сбегая под покровом ночи (помните такого Гисдоля?), красиво со всеми попрощавшись.

Но всe-таки напомню, что в последние полсезона после ухода Андрея Воронина все стало куда хуже. Одессит, как вы понимаете, не вернется. Сможет ли Шварц работать без него так же, как трудился в «Динамо» с ним, – скоро выясним. В этом смысле умным представляется решение о возвращении в штаб Сергея Паршивлюка – кстати, с Ворониным дружившего.

И интересно еще, что изменилось для Шварца и сделало возможным его возвращение. Потому что внешние обстоятельства, заставившие его уйти, остаются в лучшем случае прежними, и особых знаков, что вскоре они радикально изменятся, нет.

Но это мы узнаем вряд ли.

Внешние же обстоятельства в самом «Динамо» возвращению Шварца скорее благоприятствуют. Да, там больше нет Дмитрия Гафина, но по-прежнему есть Желько Бувач. Эксперты, правда, считают, что состав не настолько способный прессинговать, как ему надо – так оттого контракт и подписали в мае, чтобы успеть укрепить нужные позиции в соответствии с пожеланиями Сандро.

В МЛС он с «Нью-Йорк Ред Буллз» в первом сезона достаточно неожиданно дошел до финала (где проиграл «Лос-Анджелес Гэлакси»), во втором не вышел в плей-офф. Противоречиво, но в целом приемлемо: один сезон удачный, другой – нет. То есть провальным период не назовешь.

За Гусева несколько обидно, поскольку он в целом отработал свой отрезок хорошо и сделал многое, чтобы остаться. После побед над «Краснодаром» и «Балтикой» я думал, что и останется. Да и два раза по 0:0 с теми же «быками» в финале Пути РПЛ Кубка говорили в его пользу.

Но, видимо, это в принципе могло произойти только в случае выигрыша Кубка. Если вообще могло. Но без приличных предложений Ролан после такого периода не останется. Не стал бы даже исключать, что из ЦСКА. А в «Динамо», если сейчас ничего лишнего не наговорит, он однажды вернется.

Возвращение в команду даже успешно работавшего в ней тренера – далеко не гарантия чего-то прекрасного, но и пресловутое «второй раз в одну реку» – чистой речной воды штамп. Заходили ведь прекрасно и становились чемпионами Юрий Семин в «Локомотив», Мурад Мусаев в «Краснодар». У последнего даже второй раз получается лучше первого.

Всякая история – разная. Так или иначе, Шварц – это интересно. Главные тренеры из Евросоюза, работавшие в РПЛ до 2022 года, в Россию до него еще не возвращались», – написал Рабинер.