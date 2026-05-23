Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мнение Рабинера о возвращении Шварца в «Динамо»

23 мая, 12:39
3

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

  • Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Немецкий специалист уже возглавлял «Динамо» – с 2020 по 2022 год.
  • Шварцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в немецких «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».
  • «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.

«Динамо» назначило главным тренером Сандро Шварца. Ролан Гусев в его штаб не войдет, что более чем логично с обеих сторон. Если уж начал работать главным, и неплохо начал, – не стоит делать шаг назад. Тем более что все, к тому же с учетом его заявлений после Лички и Карпина, восприняли бы это как ожидание отставки Сандро, да и тот явно не был бы рад.

О немце и в клубе, и у игроков, и у болельщиков бело-голубых остались только хорошие воспоминания. Не только о бронзовом сезоне и коллективе, который тогда сложился и сплотился, но и о том, как он уходил – доработав до конца сезон-21/22, никуда не сбегая под покровом ночи (помните такого Гисдоля?), красиво со всеми попрощавшись.

Но всe-таки напомню, что в последние полсезона после ухода Андрея Воронина все стало куда хуже. Одессит, как вы понимаете, не вернется. Сможет ли Шварц работать без него так же, как трудился в «Динамо» с ним, – скоро выясним. В этом смысле умным представляется решение о возвращении в штаб Сергея Паршивлюка – кстати, с Ворониным дружившего.

И интересно еще, что изменилось для Шварца и сделало возможным его возвращение. Потому что внешние обстоятельства, заставившие его уйти, остаются в лучшем случае прежними, и особых знаков, что вскоре они радикально изменятся, нет.

Но это мы узнаем вряд ли.

Внешние же обстоятельства в самом «Динамо» возвращению Шварца скорее благоприятствуют. Да, там больше нет Дмитрия Гафина, но по-прежнему есть Желько Бувач. Эксперты, правда, считают, что состав не настолько способный прессинговать, как ему надо – так оттого контракт и подписали в мае, чтобы успеть укрепить нужные позиции в соответствии с пожеланиями Сандро.

В МЛС он с «Нью-Йорк Ред Буллз» в первом сезона достаточно неожиданно дошел до финала (где проиграл «Лос-Анджелес Гэлакси»), во втором не вышел в плей-офф. Противоречиво, но в целом приемлемо: один сезон удачный, другой – нет. То есть провальным период не назовешь.

За Гусева несколько обидно, поскольку он в целом отработал свой отрезок хорошо и сделал многое, чтобы остаться. После побед над «Краснодаром» и «Балтикой» я думал, что и останется. Да и два раза по 0:0 с теми же «быками» в финале Пути РПЛ Кубка говорили в его пользу.

Но, видимо, это в принципе могло произойти только в случае выигрыша Кубка. Если вообще могло. Но без приличных предложений Ролан после такого периода не останется. Не стал бы даже исключать, что из ЦСКА. А в «Динамо», если сейчас ничего лишнего не наговорит, он однажды вернется.

Возвращение в команду даже успешно работавшего в ней тренера – далеко не гарантия чего-то прекрасного, но и пресловутое «второй раз в одну реку» – чистой речной воды штамп. Заходили ведь прекрасно и становились чемпионами Юрий Семин в «Локомотив», Мурад Мусаев в «Краснодар». У последнего даже второй раз получается лучше первого.

Всякая история – разная. Так или иначе, Шварц – это интересно. Главные тренеры из Евросоюза, работавшие в РПЛ до 2022 года, в Россию до него еще не возвращались», – написал Рабинер.

Еще по теме:
Реакция Лещенко на возвращение Шварца в «Динамо» 8
5 самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ 11
Назначение Шварца в «Динамо» назвали ошибкой 5
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1779534001
Кому "интересно", а кому-"противно".Естественно, эти эмоции людей из разных лагерей, хоть и одной единой страны.Только "единой"-ли, ведь это ныне почти ругательное определение...
Ответить
crf57
1779539000
Чего там интересного, ДИНАМО уйдет в ФНЛ. Скатертью дорога!
Ответить
Цугундeр
1779545858
) Всё-таки Рэбе классно на трезвую голову, и не впопыхах пишет..)
Ответить
Главные новости
Реакция Абаскаля на победу «Спартака» в Кубке России
18:49
2
Сперцян назвал условие, при котором останется в «Краснодаре»
18:40
2
Раскрыта версия РФС, почему разбился трофей Кубка России
18:30
17
Тренер «Динамо» объявил об уходе из клуба
18:00
1
Семин объяснил, почему «Краснодар» провалил концовку сезона
17:51
15
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Челси» дал ответ «Барселоне» по трансферу Жуана Педро
17:07
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
16:58
9
ВидеоГави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026
16:50
Стало известно, почему МакSим не приехала на суперфинал Кубка России
16:39
4
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
18:13
4
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Акрон» рассматривает пять тренеров
16:24
1
Заболотный сравнил победу в Кубке России со «Спартаком» и ЦСКА
16:16
3
«Ахмат» объявил о первом летнем трансфере
15:36
1
В Петербурге назвали площадь в честь «Зенита»
15:20
5
Нагучев пошутил о сломанном трофее Кубка России
14:40
3
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
14:15
32
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
11:39
4
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было»
10:59
3
Фото«Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов»
10:31
40
Бубнов – о тренере РПЛ: «Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!»
09:35
26
Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»
09:19
6
Почему на эмблеме казанского «Рубина» изображен дракон
09:16
1
Черчесов поставил «Краснодару» оценку за сезон с двумя упущенными трофеями
00:32
7
Совладелец «Спартака»: «В следующем году будет чемпионство»
Вчера, 21:36
24
Клуб РПЛ объявил об уходе пяти тренеров
Вчера, 19:50
ФотоГлушаков – о том, что у Карпина впервые родится сын: «Сработала подсказка»
Вчера, 19:35
4
Экс-футболист «Спартака» попал в аварию в центре Москвы, его автомобиль перевернулся
Вчера, 16:58
4
Аршавин ответил, усилит ли Дзюба «Спартак»
Вчера, 16:46
6
Аршавин назвал клубы, в которые стоит перейти Батракову и Тюкавину
Вчера, 16:29
3
Названы 2 зарубежных клуба, с которыми «Зенит» может сыграть летом
Вчера, 15:44
3
Дзюба попрощался с «Акроном»
Вчера, 15:18
Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»
Вчера, 15:07
6
Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг
Вчера, 14:27
Дзюба назвал страну, в которой продолжит карьеру
Вчера, 14:16
9
ФотоИгрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
Вчера, 14:07
«Зенит» собрался продать легионера
Вчера, 13:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 