Первое интервью Андраде в «Зените»

Новичок «Зенита» Кевин Андраде дал первое интервью в клубе.

– Кевин, поздравляем вас с переходом в «Зенит»! Что чувствуете прямо сейчас?

– Большое спасибо! Я очень счастлив, это огромная радость для меня и моей семьи, всех, кто меня окружает. Это серьезный шаг в моей карьере, который открывает передо мной множество классных возможностей – и я надеюсь, что смогу воспользоваться ими наилучшим образом.

– Расскажите, как принималось решение о переходе. Что вы знали о нашем клубе, с кем советовались?

– Я знал о «Зените» достаточно, потому что близко общаюсь с колумбийцами, которые играли и играют здесь. Еще до переезда в Россию я связывался с Матео Кассьеррой, задавал вопросы про страну и услышал от него много хорошего. Скажу честно, с первого дня на российской земле моей целью было играть в таком клубе, как «Зенит». Сейчас эта возможность появилась, и я рассчитываю показать на поле все, на что способен.

– За два с половиной года в Калининграде вы успели немного выучить русский?

– Да, конечно! Словарный запас не очень большой, но на поле мне его хватает – я первым делом выучил необходимые для меня футбольные термины, ведь играю на позиции, которая требует постоянного общения. Продолжаю учить понемногу, понимаю пока больше, чем могу сказать, но этого хватает, чтобы общаться с теми, кто не знает английского и испанского. Общаться – и понимать друг друга.

– Какие цели ставите перед собой в «Зените»?

– Главное – стать чемпионом, потому что этот клуб всегда борется за победу во всех турнирах. Это задача номер один. Хочу провести здесь много лет и приносить радость людям, как это было на предыдущих этапах моей карьеры. Знаю, что в «Зените» очень высокие требования, и я рассчитываю соответствовать им. Повторюсь, у такого большого клуба есть единственная цель – чемпионство, поэтому это автоматически становится целью для меня и всех партнеров по команде.

– Вы уже не первый раз в Петербурге. Как вам наш город?

– С моим бывшим клубом я приезжал сюда на несколько матчей, но времени, чтобы как следует познакомиться с городом, было мало. Зато сегодня я прогулялся и увидел вокруг много красоты. Плюс другие колумбийцы очень лестно отзывались о Петербурге, делились рекомендациями. И я надеюсь, что быстро стану здесь своим и отблагодарю своей игрой болельщиков «Зенита», которые всегда поддерживают клуб.

– Как бы вы описали ваши отношения с Кассьеррой и Барриосом?

– Очень хорошие! Мы давно знакомы с Матео, потому что оба из одного города – Кали. А Вильмара я отлично помню по игре за сборную, за «Боку Хуниорс». Мы легко сошлись, потому что он написал мне, когда я переехал в Россию, сказал, что я могу рассчитывать на любую его поддержку. С тех пор мы и подружились, потому что колумбийцев в РПЛ немного, и нам стоит помогать друг другу, ведь наша родина и наши семьи очень далеко. И благодаря Матео и Вильмару я быстро почувствовал себя в России как дома. Так что у нас отличные отношения.