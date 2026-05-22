Назначение Шварца в «Динамо» назвали ошибкой

Бывший игрок «Динамо» Михаил Гершкович недоволен возвращением Сандро Шварца в команду.

«Назначение Шварца – это ошибка. Гусев начал прогрессировать, он хороший специалист с хорошим футбольным прошлым. Думаю, надо было оставить Ролана и дать ему работать.

Вообще не понимаю решение руководства по Шварцу. В «Динамо» он не добился каких‑то больших успехов. Дальнейшая его работа связана с определенными трудностями в достижении результатов. В «Герте» он работал плохо. Он же ведь нигде не был востребован в Европе. Очень странное решение «Динамо» пригласить именно этого специалиста.

Понимаю, если бы это был иностранный тренер большого калибра. Вот, например, Гвардиола сейчас освободился. И назначение тренера такого калибра я бы понял. При этом у нас есть российские специалисты, а самое главное – Гусев не заслуживает того, чтобы его убирали сегодня», – сказал Гершкович.