Журавель дал назидание российским тренерам на фоне возвращения Шварца в «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на увольнение Ролана Гусева из «Динамо».

«Картинкой, где целых девять Роланов Гусевых, «Динамо» будто извиняется перед своим воспитанником. и вроде были хорошие моменты и можно было бы довериться, чтобы не дeргать команду, но нет.

получается, взвешивая между Гусевым и Шварцем, клуб считает второго более квалифицированным. Можно как Серeга Биги кричать – ужас, снова наших задвигают – но лучше прикинуть, а почему квалификация Шварца ценится выше. Вы скажете, там Бувач всe решил. Ну так Бувачу же тоже доверили это решение, потому что его компетенцию считают достаточной. Это делают серьeзные втбшные начальники, у которых среди друзей-знакомых куча менеджеров, которые с удовольствием прыгнули бы в это тeплое кресло. Но они оставляют там Бувача, который выбирает Шварца вместо Гусева.

Возвращения тренеров мне всегда казалось сомнительным шагом – не знаешь, что придумать для настоящего и обращаешься к хорошим воспоминаниям. Но при этом мы столько видели свежих примеров, когда это сработало, что искушение объяснимо. Анчелотти триумфально вернулся в «Реал». Мойес круто работает с «Эвертоном». Сeмин возвращался в «Локо» под чемпионство. Как и Мусаев в «Краснодар».

Так что Шварц снова в «Динамо» – это очень интригующая история. И показывающая, что нашим тренерам надо учиться дальше», – написал Журавель.