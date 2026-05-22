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  • Журавель дал назидание российским тренерам на фоне возвращения Шварца в «Динамо»

Журавель дал назидание российским тренерам на фоне возвращения Шварца в «Динамо»

22 мая, 14:31
2

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на увольнение Ролана Гусева из «Динамо».

«Картинкой, где целых девять Роланов Гусевых, «Динамо» будто извиняется перед своим воспитанником. и вроде были хорошие моменты и можно было бы довериться, чтобы не дeргать команду, но нет.

получается, взвешивая между Гусевым и Шварцем, клуб считает второго более квалифицированным. Можно как Серeга Биги кричать – ужас, снова наших задвигают – но лучше прикинуть, а почему квалификация Шварца ценится выше. Вы скажете, там Бувач всe решил. Ну так Бувачу же тоже доверили это решение, потому что его компетенцию считают достаточной. Это делают серьeзные втбшные начальники, у которых среди друзей-знакомых куча менеджеров, которые с удовольствием прыгнули бы в это тeплое кресло. Но они оставляют там Бувача, который выбирает Шварца вместо Гусева.

Возвращения тренеров мне всегда казалось сомнительным шагом – не знаешь, что придумать для настоящего и обращаешься к хорошим воспоминаниям. Но при этом мы столько видели свежих примеров, когда это сработало, что искушение объяснимо. Анчелотти триумфально вернулся в «Реал». Мойес круто работает с «Эвертоном». Сeмин возвращался в «Локо» под чемпионство. Как и Мусаев в «Краснодар».

Так что Шварц снова в «Динамо» – это очень интригующая история. И показывающая, что нашим тренерам надо учиться дальше», – написал Журавель.

  • Гусев стал главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года, сменив Валерия Карпина.
  • Московская команда в этом сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» станет немецкий специалист Сандро Шварц.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро Гусев Ролан
Комментарии (2)
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1779463048
Журавель:"Нам надо лечиться,лечиться и ещё раз лечиться!".
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777+
1779465699
Ху из Тимур Журавель? Ху из Тимур Журавель, что бы давать советы российским тренерам? Учиться им или не учится, сам ведь написал - все решает Бувач и втбэшные начальники, которые не про футбол, а про свой шкурный интерес в назначении Шварца!!! Хочется спросить - зачем, для чего и чему научил нас "челенж Тимура" по катарским стадионам в 2022 году? А через 20-ть дней новый ЧМ, то ли еще будет, Тимур, уже придумал???))))).... Будем следить и "учиться" вместе...)))))
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