Обращение Шварца к болельщикам «Динамо» по случаю возвращения

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам после возвращения.
«Я очень рад видеть вас снова. Потому что наша история ещe не окончена. У нас много прекрасных воспоминаний – но теперь мы должны смотреть вперeд, чтобы вместе пережить ещe больше отличных моментов. Удачи, «Динамо», – сказал немец.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор оставался без работы.
- Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
Источник: телеграм-канал «Динамо»