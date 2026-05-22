Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обращение Шварца к болельщикам «Динамо» по случаю возвращения

Обращение Шварца к болельщикам «Динамо» по случаю возвращения

Вчера, 15:07
11

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам после возвращения.

«Я очень рад видеть вас снова. Потому что наша история ещe не окончена. У нас много прекрасных воспоминаний – но теперь мы должны смотреть вперeд, чтобы вместе пережить ещe больше отличных моментов. Удачи, «Динамо», – сказал немец.

  • Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор оставался без работы.
  • Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.

Еще по теме:
Фанаты «Зенита» поблагодарили Гусева после его отставки из «Динамо»
Заявление «Динамо» о возвращении Шварца 2
Журавель дал назидание российским тренерам на фоне возвращения Шварца в «Динамо»
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779454390
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА отличная новость, хотя и не болею за динамиков ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул 🍿 Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Ответить
Факел78
1779454645
Сбежал 1 раз, сбежит и ещё.
Ответить
СильныйМозг
1779455105
Обращение Шварца: "Спасибо за лопату денег"!
Ответить
BarStep
1779456360
Немчура., что с ними делать, - не знают мудрости русских пословиц.. Гы
Ответить
Бумбраш
1779456807
Это не тот,который сбежагал уже как крыса?
Ответить
...уефан
1779456831
...ну-вот, и немцы в Москве!...
Ответить
subbotaspartak
1779457170
"Здравствуй милая моя, я тебя дождался. Ты пришла меня нашла - я и растерялся..."- "Трактористы" частушка.
Ответить
bratskij
1779460000
Лицемер.
Ответить
mab1011
1779460795
Эти безработные тренеры уже достали...
Ответить
Argon
1779464691
Напомните. Его убрали за результат работы или он сбежал после начала СВО?
Ответить
Главные новости
Шварц – вновь в РПЛ, Сафонова ждут в Азии, трансфер «Зенита», отставки Пепа, Арбелоа и другие новости
01:11
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026
00:31
5
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
Вчера, 23:49
2
Раскрыта новая работа Гвардиолы
Вчера, 23:42
1
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Все новости
Все новости
Гранат оценил вероятность возвращения Кокорина в «Динамо»
00:51
Орлов объяснил, почему «Зенит» не любят
00:15
3
«Зенит» может избавиться от Мантуана
Вчера, 23:31
2
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Реакция Лещенко на возвращение Шварца в «Динамо»
Вчера, 21:59
5
Степашин объяснил увольнение Гусева из «Динамо»
Вчера, 21:35
10
ЦСКА определился с главным тренером
Вчера, 21:26
18
Фото5 самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ
Вчера, 20:59
8
Назначение Шварца в «Динамо» назвали ошибкой
Вчера, 20:51
2
«Зенит» завершил первый летний трансфер
Вчера, 20:41
5
Реакция Мостового на Шварца в «Динамо»
Вчера, 20:17
В «Динамо» высказались о потенциальном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 19:32
2
«Зенит» планирует купить бразильца за 35 миллионов
Вчера, 19:17
15
«Оренбург» покинули трое игроков
Вчера, 18:31
1
Павлюченко призвал российских игроков покидать страну
Вчера, 18:15
16
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
Вчера, 17:55
16
Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина
Вчера, 17:29
3
Новые подробности трансфера Андраде в «Зенит»
Вчера, 17:19
17
Пономарев оценил перспективы Джикии в РПЛ
Вчера, 17:13
Стало известно, почему Гусев не вошел в штаб Шварца в «Динамо»
Вчера, 16:21
16
«Я вам сейчас открыл маленькую тайну»: Орлов высказался о возможном возвращении Кругового в «Зенит»
Вчера, 16:01
6
Заявление главы «Динамо» о возвращении Шварца
Вчера, 15:38
2
Круговой отсудил крупную сумму у «Аэрофлота»
Вчера, 15:29
12
Газзаев назвал унижением назначение Шварца в «Динамо»
Вчера, 15:17
6
Обращение Шварца к болельщикам «Динамо» по случаю возвращения
Вчера, 15:07
11
Павлюченко жалеет о карьерных решениях: «Вот я дурак»
Вчера, 14:57
26
Фанаты «Зенита» поблагодарили Гусева после его отставки из «Динамо»
Вчера, 14:43
2
Заявление «Динамо» о возвращении Шварца
Вчера, 14:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 