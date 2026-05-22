Рейтинг самых глупых кадровых решений сезона РПЛ

Юрист, агент Антон Смирнов составил десятку самых глупых кадровых решений минувшего сезона РПЛ и Первой лиги.

«Рейтинг самых глупых кадровых решений в отношении главных тренеров в РПЛ и Первой лиге (не в приоритетном порядке).

1. Назначение Дениса Попова в «Черноморец».

2. Назначение Вадима Гаранина в «Пари НН».

3. Назначение Ролана Гусева в «Динамо».

4. Неувольнение из «Акрона» Заура Тедеева.

5. Назначение Олега Василенко в «Факел».

6. Неувольнение Омари Тетрадзе из «Уфы».

7. Увольнение Дмитрия Парфенова из «Торпедо».

8. Назначение Василия Березуцкого в «Урал».

9. Все, что происходит в Костроме при живом главном тренере Дмитрии Хотимском.

10. Назначение Валерия Карпина в «Динамо».