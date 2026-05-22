Рейтинг самых глупых кадровых решений сезона РПЛ

Юрист, агент Антон Смирнов составил десятку самых глупых кадровых решений минувшего сезона РПЛ и Первой лиги.
«Рейтинг самых глупых кадровых решений в отношении главных тренеров в РПЛ и Первой лиге (не в приоритетном порядке).
1. Назначение Дениса Попова в «Черноморец».
2. Назначение Вадима Гаранина в «Пари НН».
3. Назначение Ролана Гусева в «Динамо».
4. Неувольнение из «Акрона» Заура Тедеева.
5. Назначение Олега Василенко в «Факел».
6. Неувольнение Омари Тетрадзе из «Уфы».
7. Увольнение Дмитрия Парфенова из «Торпедо».
8. Назначение Василия Березуцкого в «Урал».
9. Все, что происходит в Костроме при живом главном тренере Дмитрии Хотимском.
10. Назначение Валерия Карпина в «Динамо».
