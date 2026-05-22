  • Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»

Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»

Сегодня, 12:10
7

Опубликована итоговая заявка сборной Англии на чемпионат мира-2026.

Как и ожидалось, главный тренер команды Томас Тухель не вызвал на турнир полузащитника «Челси» Коула Палмера, хавбека «Манчестер Сити» Фила Фодена и защитника «Реала» Трента Александер-Арнольда.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»);

Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Тино Ливраменто («Ньюкасл»), Марк Гехи, Джон Стоунс, Нико О’Райли (все – «Манчестер Сити»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джарелл Куанса («Байер Леверкузен», Германия), Дэн Берн («Ньюкасл»), Джед Спенс («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Деклан Райс, Букайо Сака, Нони Мадуэке, Эберечи Эзе (все – «Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал», Испания), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария», Германия), Айван Тони («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Маркус Рэшфорд («Барселона», Испания), Энтони Гордон («Ньюкасл»).

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Англия сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.

Источник: «Бомбардир»
САДЫЧОК
1779441519
Тухель Идиот! Протухель ничего давно не показывающий, как тренер!
Ответить
swot1205
1779441704
шикарная заявка
Ответить
СильныйМозг
1779443187
Надеюсь обосрутся по полной!
Ответить
Urtíсa
1779444359
Фодена зря не вызвал.
Ответить
Skull_Boy
1779446424
Ну и дЭбил
Ответить
