Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»

Опубликована итоговая заявка сборной Англии на чемпионат мира-2026.
Как и ожидалось, главный тренер команды Томас Тухель не вызвал на турнир полузащитника «Челси» Коула Палмера, хавбека «Манчестер Сити» Фила Фодена и защитника «Реала» Трента Александер-Арнольда.
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»);
Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Тино Ливраменто («Ньюкасл»), Марк Гехи, Джон Стоунс, Нико О’Райли (все – «Манчестер Сити»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джарелл Куанса («Байер Леверкузен», Германия), Дэн Берн («Ньюкасл»), Джед Спенс («Тоттенхэм»);
Полузащитники: Деклан Райс, Букайо Сака, Нони Мадуэке, Эберечи Эзе (все – «Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал», Испания), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария», Германия), Айван Тони («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Маркус Рэшфорд («Барселона», Испания), Энтони Гордон («Ньюкасл»).
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Англия сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.