Палмер, Фоден и Трент не поедут на ЧМ-2026 – Тухель не вызовет их в сборную Англии

Три звездных футболиста сборной Англии не поедут на чемпионат мира-2026.
Речь идет о полузащитнике «Челси» Коуле Палмере, хавбеке «Манчестер Сити» Филе Фодене и защитнике «Реала» Тренте Александер-Арнольде.
Они не попадут в заявку английской команды по решению главного тренера Томаса Тухеля. Об этом сообщают авторитетные источники: BBC, The Times и The Telegraph.
Официально состав сборной Англии будет опубликован сегодня.
- Палмер провел в этом сезоне 31 матч во всех клубных турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.
- Фоден сыграл 45 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
- На счету Трента 30 игр и 5 результативных передач.
