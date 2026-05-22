Палмер, Фоден и Трент не поедут на ЧМ-2026 – Тухель не вызовет их в сборную Англии

Три звездных футболиста сборной Англии не поедут на чемпионат мира-2026.

Речь идет о полузащитнике «Челси» Коуле Палмере, хавбеке «Манчестер Сити» Филе Фодене и защитнике «Реала» Тренте Александер-Арнольде.

Они не попадут в заявку английской команды по решению главного тренера Томаса Тухеля. Об этом сообщают авторитетные источники: BBC, The Times и The Telegraph.

Официально состав сборной Англии будет опубликован сегодня.