  • Орлов объяснил, почему Карпин не вызвал Соболева в сборную России

Орлов объяснил, почему Карпин не вызвал Соболева в сборную России

Вчера, 19:25
5

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Александра Соболева в итоговом составе сборной России на ближайшие три матча.

Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

«Почему Соболева не включил Карпин в сборную? Это вкус Карпина. Он – главный тренер. Он и определяет. И никуда от этого не деться», – сказал Орлов.

  • Соболев не играл за сборную России уже больше двух лет. В последний раз он выходил на поле в ее составе в ноябре 2023 года.
  • В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Зенит Соболев Александр Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1779384086
чем МЕЛКАДЗЕ СОБОЛЕВА ????позорище пудель...денег мало дали ????
Ответить
Play
1779384694
Так Карасёв не будет судить матчи сборной, а без него Соболев бесполезен.
Ответить
k611
1779386018
Логику Карпина не понять. Наверное фамилии футболистов на бумажках напишет и как жеребий тянет, иначе не объяснить его "волшебные" составы сборной России...
Ответить
Юбиляр
1779389082
"Потому что гладиолус" (с) Гыгыгы.
Ответить
Секстан
1779427882
Есть нападающие лучше чем Соболев. Может он не подходит в схему игры Карпина. Федор Черенков тоже не входил в концепцию сборной СССР при Лобановском.
Ответить
