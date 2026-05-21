Орлов объяснил, почему Карпин не вызвал Соболева в сборную России

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Александра Соболева в итоговом составе сборной России на ближайшие три матча.
Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
«Почему Соболева не включил Карпин в сборную? Это вкус Карпина. Он – главный тренер. Он и определяет. И никуда от этого не деться», – сказал Орлов.
- Соболев не играл за сборную России уже больше двух лет. В последний раз он выходил на поле в ее составе в ноябре 2023 года.
- В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
