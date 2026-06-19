У 57-летнего Мостового родился сын

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в шоу «Кто здесь Царь» в VK рассказал о рождении сына.

– Мы после игры Бразилия – Марокко (1:1) списывались с Роберто Карлосом, и он меня поздравил с рождением сына. Я ему отправил фотографию [сына], а он мне ответил: «Не похож». Я говорю: «Откуда ты можешь знать?».

– Сын во время игры родился?

– Нет, немножко раньше. Уже полтора месяца.