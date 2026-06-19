У 57-летнего Мостового родился сын

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в шоу «Кто здесь Царь» в VK рассказал о рождении сына.
– Мы после игры Бразилия – Марокко (1:1) списывались с Роберто Карлосом, и он меня поздравил с рождением сына. Я ему отправил фотографию [сына], а он мне ответил: «Не похож». Я говорю: «Откуда ты можешь знать?».
– Сын во время игры родился?
– Нет, немножко раньше. Уже полтора месяца.
- 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
- В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Упомянутый ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.
Источник: «Спорт-Экспресс»