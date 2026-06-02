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  • «Будет сумасшедший скандал»: Орлов против перехода Тюкавина в «Зенит»

«Будет сумасшедший скандал»: Орлов против перехода Тюкавина в «Зенит»

2 июня, 22:58
13

Комментатор Геннадий Орлов не хочет, чтобы «Зенит» покупал у «Динамо» нападающего Константина Тюкавина.

«Константин Тюкавин должен остаться в «Динамо». Считаю, что разговоры [об интересе «Зенита»] придуманы для повышения зарплаты.

А если он в итоге перейдет, это будет поражение «Зенита». Зачем он нужен «Зениту»? Воспитанник «Динамо», любимец местной публики – это будет сумасшедший скандал.

Пример Дзюбы? От него «Спартак» отказался, а Тюкавина [в «Динамо»] всячески поощряют, держат. Зачем «Зениту» у кого-то забирать лучших игроков?

Брать надо, если только сам игрок захочет. Вот Дивеев захотел титул – пришел и взял. Тюкавин такого не говорит.

Если Константин перейдет, это будет удар по имиджу «Зенита», – считает Орлов.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: «Такой футбол»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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САДЫЧОК
1780430574
Очень средний футболист.Пусть переходит.
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Leon777999
1780431028
Что значит забрать игрока, выкрасть что-ли??? Если САМО руководство Динамо решит продать Тюкавина в Зенит, то почему это будет для Зенита удар и поражение??? Что за бред, уважаемый товарищ Орлов???
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рылы
1780434197
по-моему, зенит уже третий год пытается его купить. так что делайте ставки, перейдёт он к нам - или нет. скорее всего - да. потому что очередь из европы за ним не стоит, в отличие от батраков и кисляков всяких.
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Hector вернулся
1780434413
Гена флюгер!!! Зачем зине забирать лучших игроков? А то Зина ни когда так не делала? Только у многих после перехода в зину карьера шла на спад.
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R_a_i_n
1780460835
И снова Гена чушь порет. Спартак от Зюбы не отказывался, Федун ему приличную личку насыпал. Как раз наоборот, Зюба отказался от Спартака, сародип заднеприводный!
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власик
1780461087
Ну ГС явно в неадеквате. В последнее время он такое мелет !
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Oldtrafford83
1780463918
Пусть переходит, будут вместе с лупатым все роллсы скупать и забьют на футбол))
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Айболид
1780469788
Господи, какой скандал меня дома ждет! А что такое? Бунша. Я же не сказал Ульяне Андреевне, куда я пошел.(с)
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Good_win_ФКСМ
1780469915
Старый маразматик снова с похмелья чушь несет: от рукоблуда Спартак не отказывался - ему предлагали перепродление с достойным повышением. Онанюга ушел за большими деньгами - ему ни клуб, ни фанаты, ни мать родная нипочем, если перед носом висит денежная морковка. Удар будет по имиджу в первую очередь самого Тюкавина - его персональный позор: уйти из родного клуба, где он на 100% свой, вокруг него формируют атакующий костяк, и куда - в говно, где все игроки начинают загнивать и деградировать... Так то Динамо - весьма небедный клуб и тоже с административным (еще каким ;) ) ресурсом... Никуда Тюкавин не уйдет. А, если бы и ушел, - повторил бы судьбу другой прости.утки - быстрова-тоже все за деньгами метался.... Я тоже не против был бы, чтобы он был у нас, но объективно, Тюкавин должен играть именно за свой родной клуб. Кто знает, может, если останется на всю карьеру, станет реальной легендой своего клуба. Бред маразматичного алкаша с берегов поМойки не стоит всерьез воспринимать.
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Бриг
1780499815
Вот всполошились. Да, детишки, футболисты переходят из клуба в клуб ради денег и титулов, а вы не знали? Вы думали, что они работают ради ФЛАГА, а деньги и титулы (карьера) - дело десятое? А если в ПСЖ - то можно? А как же ФЛАГ наш полосатый?
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