«Будет сумасшедший скандал»: Орлов против перехода Тюкавина в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов не хочет, чтобы «Зенит» покупал у «Динамо» нападающего Константина Тюкавина.

«Константин Тюкавин должен остаться в «Динамо». Считаю, что разговоры [об интересе «Зенита»] придуманы для повышения зарплаты.

А если он в итоге перейдет, это будет поражение «Зенита». Зачем он нужен «Зениту»? Воспитанник «Динамо», любимец местной публики – это будет сумасшедший скандал.

Пример Дзюбы? От него «Спартак» отказался, а Тюкавина [в «Динамо»] всячески поощряют, держат. Зачем «Зениту» у кого-то забирать лучших игроков?

Брать надо, если только сам игрок захочет. Вот Дивеев захотел титул – пришел и взял. Тюкавин такого не говорит.

Если Константин перейдет, это будет удар по имиджу «Зенита», – считает Орлов.