«Динамо» объявило об уходе Гусева

Ронал Гусев покинул пост главного тренера «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
«Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в «Динамо», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем Ролану Александровичу успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении бело-голубых.
- Гусев стал главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года, сменив Валерия Карпина.
- Московская команда в этом сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
- Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» станет немецкий специалист Сандро Шварц.
