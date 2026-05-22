Бубнов рассказал, что будет с «Балтикой» в следующем сезоне

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил перспективы «Балтики» в следующем сезоне.

– «Балтика» такой же будет в следующем сезоне? Не надоест игрокам такой подход Талалаева: физуха, прессинг?

– Да. А Талалаев другого не знает. Единственное, что он готов в любой момент свалить из этого суперпроекта, там даже есть и цена, и всe. И это говорит в открытую. Если он не уйдeт, игра будет такая же, такая же нагрузка, то же он будет вытворять у бровки.

– А результат будет таким же?

– Результат будет ещe хуже. Талалаев в тяжелейших условиях работает, у них базы нет.